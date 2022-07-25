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Происшествия
25 июля 2022  10:43
Полина Шевчук

Утром в Бугульминском районе водолазы нашли утонувшего в пруду мужчину

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Утром в Бугульминском районе водолазы нашли утонувшего в пруду мужчину
пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о том, что в селе Малая Бугульма в местном пруду утонул мужчина поступило накануне в 19.01 на единый номер вызова экстренных служб 112, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На место выехала водолазная группа ЗПСО №6, однако мужчину не нашли.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

С утра поиски были возобновлены. 35-летний погибший был обнаружен в 25 метрах от берега на глубине четырех метров. Тело мужчины доставили на берег, где передали полицейским.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Бугульминском районе ищут утонувшего в пруду мужчину.
 

 

#утонул мужчина #МЧС РТ #утопленник
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