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Ру Тат
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Происшествия
24 июля 2022  22:57

В Челнах медикам удалось реанимировать мужчину, которого очевидцы вытащили из воды

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Сегодня около семи часов вечера в районе речного порта в поселке ГЭС в Набережных Челнах начал тонуть мужчина. Это заметили люди, которые отдыхали неподалеку, они вытащили его из воды. Мужчина уже не дышал.

Прибывшие медики скорой помощи провели реанимационные мероприятия, мужчина начал дышать, его доставили в реанимацию БСМП Набережных Челнов.

На вид ему 40-45 лет, его личность устанавливается. 

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, место, где мужчина вошел в воду, для купания не оборудовано. 

 

 

#утонул мужчина
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