Прокуратура начала проверку после того, как в Мензелинском районе утонул подросток

«Во время проверки прокуратура района выяснит обстоятельства происшествия, а также даст правовую оценку работе органов местного самоуправления в части обеспечения безопасности людей на водных объектах. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования», – пояснила помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Мензелинском районе в реке Ик утонул 14-летний подросток.