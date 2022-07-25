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Ру Тат
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Происшествия
25 июля 2022  07:42
Полина Шевчук

Прокуратура начала проверку после того, как в Мензелинском районе утонул подросток

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«Во время проверки прокуратура района выяснит обстоятельства происшествия, а также даст правовую оценку работе органов местного самоуправления в части обеспечения безопасности людей на водных объектах. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования», – пояснила помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Мензелинском районе в реке Ик утонул 14-летний подросток.

#Прокуратура РТ #утонул мальчик
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