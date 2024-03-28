Один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» обжаловал арест

Аминчон Исломов, обвиняемый по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», обжаловал свой арест. Об этом РИА Новости сообщили в Басманном суде.

«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Аминчону меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает агентство.

Напомним, нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 143 человека, в том числе дети. Ранения получили более 350 человек.

Четырех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. Всего по делу задержаны 11 человек.

В минувшую пятницу Басманный суд арестовал Аминчона, Диловара и Исроила Исломовых до 22 мая.

UPD. Отец арестованных братьев, 62-летний Исроил Исломов, обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе», также обжаловал свой арест.