Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» обжаловал арест
Аминчон Исломов, обвиняемый по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», обжаловал свой арест. Об этом РИА Новости сообщили в Басманном суде.
«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Аминчону меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает агентство.
Напомним, нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 143 человека, в том числе дети. Ранения получили более 350 человек.
Четырех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. Всего по делу задержаны 11 человек.
В минувшую пятницу Басманный суд арестовал Аминчона, Диловара и Исроила Исломовых до 22 мая.
UPD. Отец арестованных братьев, 62-летний Исроил Исломов, обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе», также обжаловал свой арест.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников