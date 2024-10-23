Очередная машина с гуманитарным грузом отправилась из Альметьевска в зону СВО

Фото предоставлено Мариной Юриной

Еще одна машина с гуманитарным грузом из Альметьевска отправилась в зону спецоперации. В этот раз в состав гуманитарного конвоя вошли уже стандартные средства гигиены, нательное белье, продукты, вода, адресные посылки, маскировочные сети. Но сезон меняется, поэтому загрузили и теплые вещи, носки, печи.

«В данный момент повезем продукты питания, нательное белье, теплые вещи, так как готовимся к зиме», — рассказал волонтёр организации «Поможем СВОим» Ильсур Назмутдинов.

Загрузили в машину и носилки. Их делают работники предприятий прямо в цехах.

Фото предоставлено Мариной Юриной

Группа волонтеров «Поможем СВОим» организует уже не первую отправку. Отправляют машины они с 2022 года. Уже готовятся и к новым гуманитарным поездкам.

«Всех неравнодушных хотим поблагодарить за активное участие. Следующая отправка планируется в декабре, хотим сделать новогодние подарки для бойцов. Всех неравнодушных приглашаем присоединиться к нашему сбору», — анонсировала волонтер «Поможем СВОим» Ольга Пудова.

Сделать свой вклад в помощь тем, кто сейчас служит на СВО, может каждый. Принести вещи можно в картинг-клуб по адресу: ул. Советская, 178.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из Альметьевска в зону СВО доставлено 8 тонн спецгруза на сумму 11 млн рублей.

Фото предоставлено Мариной Юриной

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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