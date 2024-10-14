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«Умру, но в плен не сдамся»: три истории бывалых бойцов из Татарстана на СВО
Военные из Татарстана мужественно сражаются с противником, отстаивая наши границы и интересы. Так, челнинец Рахим спас 12 человек от атаки беспилотника, буинец с позывным Стрела освобождал деревню, а Залик из Новошешминского района награжден медалью Жукова за жесткий бой. «Татар-информ» рассказывает истории трех бойцов, ушедших на СВО по контракту.
«Понял, как много значит семья, дом, Родина»
Ильнур Залалетдинов из Новошешминска ушел на СВО добровольцем еще до объявления частичной мобилизации. Он служил в пехоте, был ранен, а сейчас отвечает за общественный порядок и обеспечение безопасности среди личного состава. На передовой он уже третий год.
Ильнур стал бойцом татарстанского батальона «Алга» 16 июля 2022 года. До этого работал на заводе в Набережных Челнах. На вопрос, почему пошел по своей воле, ответил, что в первую очередь из чувства патриотизма. Объявили набор в батальон, и Ильнур решил записаться.
«Я заключил контракт на 4 месяца. Пошел, наверное, еще чтобы испытать себя. Вместе со мной из нашего района в батальон ушли Андрей Кондеев и Михаил Барсуков <...>. Мы стали первыми добровольцами из района до частичной мобилизации», — рассказал боец.
Ильнур Залалетдинов поделился воспоминаниями и о первых днях на передовой и о бое, в котором его ранило.
«Мы заехали на фронт 1 сентября под Херсон. 30 сентября ВСУ начали жестокий обстрел. Россия как раз заключила договоры с Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями о вхождении этих регионов в состав России. Вот они начали нас сильно „окучивать“ <...>. Я получил легкое осколочное ранение и разрыв барабанной перепонки. Затем был госпиталь, лечение и реабилитация. В теле до сих пор осталось больше 20 мелких осколков от 3 до 6 мм, но вреда они уже не причинят», — пояснил боец.
До ранения он воевал в пехоте. А с 23 июля этого года служит в должности инспектора нештатной военной полиции.
«Недавно вернулся из очередной двухмесячной командировки — из Бахмута. Мы формировали штурмовую группу из лиц, находившихся в местах лишения свободы, но пожелавших сражаться на СВО. Таких направляют только в штурмовые подразделения с заключением контракта на год. Задача штурмовиков отбить территорию у противника, а пехота затем закрепляется на этом месте. Пехоте тяжелее, надо удержать занятые позиции», — пояснил Ильнур Залалетдинов.
Он награжден медалью Жукова за бой, в котором получил ранение, а также медалью «За СВО». Уже подписан наградной лист на медаль «За боевые отличия».
В Новошешминске Ильнура ждет мама, жена и сын Айнур, который родился 23 февраля этого года. Он уже третий раз в отпуске, нянчится с сыном.
Конечно, месяцы, проведенные на СВО, кардинально поменяли у Ильнура взгляды на жизнь. «Посерьезнее стал, более ответственный, спокойный, умеренный. Раньше шалопай был», — смеется он.
«Ценить многое начинаешь, в первую очередь жизнь. Когда видишь, как погибают твои товарищи, это меняет отношение к ней. Понял, как много значит семья, дом, Родина. Тепло и уют дома сравниваешь с сыростью окопа, где сидишь под дождем. Ценить начинаешь еду, воду, просто так уже не разбрасываешься всем этим. Начинаешь уважать старших. Это, конечно, с детства было. Но теперь это понимаешь и воспринимаешь по-особенному», — заключил боец Залик.
«Последнюю гранату оставил для себя»
Военнослужащий Иван из Буинского района первый раз попал в зону СВО в ходе частичной мобилизации, второй раз — по контракту с Минобороны РФ. Побывав на передовой, он дважды избежал смерти и совершил подвиги. Его отец и другие близкие узнали, что Иван на передовой, лишь после того, как он попал в госпиталь.
Мотострелковой бригаде, в которой служил снайпер Иван, был дан приказ освободить село. Там давно уже никто не жил, для российских войск это был стратегический участок — там проходила железная дорога. Получившие приказ солдаты пробирались к деревне через лес. Когда до места скопления врага осталось 500 метров, над лесом появился квадрокоптер, а вслед за ним упал снаряд. Товарищ Ивана, который был наводчиком, получил ранение.
«Я подбежал к нему. „Ты жив?“ — повторил я несколько раз. Он сказал, что жив. Чтобы облегчить его страдания, я сделал ему обезболивающий укол, перевязал рану, чтобы не было кровопотери. В это время упал второй снаряд, в глазах потемнело, я потерял сознание. И уже в госпитале узнал, что спустя два дня та деревня была освобождена», — рассказал Иван.
И еще один случай: их бригада попала в окружение. Солдаты понимали, что противостоять уже не в состоянии, они могут попасть в плен. Ведь все это продолжалось уже четыре дня, оружие на исходе, осталась последняя граната.
«„Умру, но в плен не сдамся“, — категорично решил я. Последнюю гранату оставил для себя. Минут через десять мы получили сообщение от командира другой бригады. „Ребята, прячьтесь под землей, где сможете, сейчас мы вас спасем“. Мы укрылись в окопах. После сильнейшего столкновения, продолжавшегося около двадцати минут, нас освободили», — рассказал он.
После реабилитации Иван вернулся в Буинск, работал, но спустя год опять решил уехать на спецоперацию, заключил контракт.
Иван с позывным Стрела сейчас служит оператором боевых ударных дронов и аэроразведки. «Вернусь только с победой», — убежден боец.
«Спас жизни 12 человек»
В Набережных Челнах военнослужащему с позывным Рахим вручили автомобиль «УАЗ». Защитнику Отечества транспортное средство необходимо для выполнения боевых задач. Недавно боец проявил себя как храбрый военнослужащий, который мгновенно принял решение при атаке беспилотника, и бойцам удалось своевременно скрыться. Его действие помогло спасти жизни 12 боевым товарищам.
«Это было буквально месяц-полтора назад. 12 человек нас ехало, вновь прибывших я вез на передовую. И на нас напал дрон „Баба-яга“. Я среагировал, заехал в лесополку, разгрузил пацанов, и мы скрылись. В этот момент произошло четыре прилета от „Бабы-яги“, и уазик сгорел», — рассказал военнослужащий.
Жена бойца — Мария обратилась за помощью к администрации города. За короткий срок военному нашли подходящий «УАЗ». Его предоставили предприниматели. Свой вклад в общее дело внесли волонтеры и активисты. Они наполнили машину всем необходимым. Здесь и блиндажные свечи, и средства личной гигиены, и подушки, и одеяла, и многое другое.
«Наши вот волонтеры, наши любимые женщины, герои тыла сшили матрасы, подушки, надели пододеяльники, наволочки», — рассказала активистка Любовь Кутузова.
Кстати, в первую посылку Мария отправила мужу браслет с их инициалами. В тот день они созвонились по видеосвязи, и влюбленные вместе надели их на руки, с тех пор не снимают. До отпуска они не виделись 8 месяцев.
В зону проведения СВО боец Рахим отправился в начале 2024 года. По словам мужчины, многие его друзья «за ленточкой». И он тоже решил, что должен быть среди них, защищать Родину. Его родным это решение далось тяжело.
«Сначала не хотел говорить, потому что знает, что я... плакса. А потом сказал: „Мама, все равно я поеду“. Очень тяжело было его отпускать. Желаю, чтобы все дети приехали живыми и здоровыми», — пожелала мама военнослужащего Миннурий.
«Когда у него была возможность, он отвечал. А так я ему каждый день пишу, говорю, что любим, ждем, чтобы берег себя. Он говорит: „Я на выезд“, я говорю: „Береги себя! Мы тебя любим!“», — поделилась Мария.
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
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