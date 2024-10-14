«Умру, но в плен не сдамся»: три истории бывалых бойцов из Татарстана на СВО

Фото: из личного архива бойца, предоставлено Ольгой Ивановой

«Понял, как много значит семья, дом, Родина»

Ильнур Залалетдинов из Новошешминска ушел на СВО добровольцем еще до объявления частичной мобилизации. Он служил в пехоте, был ранен, а сейчас отвечает за общественный порядок и обеспечение безопасности среди личного состава. На передовой он уже третий год.

Ильнур стал бойцом татарстанского батальона «Алга» 16 июля 2022 года. До этого работал на заводе в Набережных Челнах. На вопрос, почему пошел по своей воле, ответил, что в первую очередь из чувства патриотизма. Объявили набор в батальон, и Ильнур решил записаться.

«Я заключил контракт на 4 месяца. Пошел, наверное, еще чтобы испытать себя. Вместе со мной из нашего района в батальон ушли Андрей Кондеев и Михаил Барсуков <...>. Мы стали первыми добровольцами из района до частичной мобилизации», — рассказал боец.

Ильнур Залалетдинов поделился воспоминаниями и о первых днях на передовой и о бое, в котором его ранило.

«Мы заехали на фронт 1 сентября под Херсон. 30 сентября ВСУ начали жестокий обстрел. Россия как раз заключила договоры с Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями о вхождении этих регионов в состав России. Вот они начали нас сильно „окучивать“ <...>. Я получил легкое осколочное ранение и разрыв барабанной перепонки. Затем был госпиталь, лечение и реабилитация. В теле до сих пор осталось больше 20 мелких осколков от 3 до 6 мм, но вреда они уже не причинят», — пояснил боец.

Фото: из личного архива бойца, предоставлено Ольгой Ивановой

До ранения он воевал в пехоте. А с 23 июля этого года служит в должности инспектора нештатной военной полиции.

«Недавно вернулся из очередной двухмесячной командировки — из Бахмута. Мы формировали штурмовую группу из лиц, находившихся в местах лишения свободы, но пожелавших сражаться на СВО. Таких направляют только в штурмовые подразделения с заключением контракта на год. Задача штурмовиков отбить территорию у противника, а пехота затем закрепляется на этом месте. Пехоте тяжелее, надо удержать занятые позиции», — пояснил Ильнур Залалетдинов.

Он награжден медалью Жукова за бой, в котором получил ранение, а также медалью «За СВО». Уже подписан наградной лист на медаль «За боевые отличия».

В Новошешминске Ильнура ждет мама, жена и сын Айнур, который родился 23 февраля этого года. Он уже третий раз в отпуске, нянчится с сыном.

Конечно, месяцы, проведенные на СВО, кардинально поменяли у Ильнура взгляды на жизнь. «Посерьезнее стал, более ответственный, спокойный, умеренный. Раньше шалопай был», — смеется он.

«Ценить многое начинаешь, в первую очередь жизнь. Когда видишь, как погибают твои товарищи, это меняет отношение к ней. Понял, как много значит семья, дом, Родина. Тепло и уют дома сравниваешь с сыростью окопа, где сидишь под дождем. Ценить начинаешь еду, воду, просто так уже не разбрасываешься всем этим. Начинаешь уважать старших. Это, конечно, с детства было. Но теперь это понимаешь и воспринимаешь по-особенному», — заключил боец Залик.

Фото: из личного архива бойца

«Последнюю гранату оставил для себя»

Военнослужащий Иван из Буинского района первый раз попал в зону СВО в ходе частичной мобилизации, второй раз — по контракту с Минобороны РФ. Побывав на передовой, он дважды избежал смерти и совершил подвиги. Его отец и другие близкие узнали, что Иван на передовой, лишь после того, как он попал в госпиталь.

Мотострелковой бригаде, в которой служил снайпер Иван, был дан приказ освободить село. Там давно уже никто не жил, для российских войск это был стратегический участок — там проходила железная дорога. Получившие приказ солдаты пробирались к деревне через лес. Когда до места скопления врага осталось 500 метров, над лесом появился квадрокоптер, а вслед за ним упал снаряд. Товарищ Ивана, который был наводчиком, получил ранение.

«Я подбежал к нему. „Ты жив?“ — повторил я несколько раз. Он сказал, что жив. Чтобы облегчить его страдания, я сделал ему обезболивающий укол, перевязал рану, чтобы не было кровопотери. В это время упал второй снаряд, в глазах потемнело, я потерял сознание. И уже в госпитале узнал, что спустя два дня та деревня была освобождена», — рассказал Иван.

И еще один случай: их бригада попала в окружение. Солдаты понимали, что противостоять уже не в состоянии, они могут попасть в плен. Ведь все это продолжалось уже четыре дня, оружие на исходе, осталась последняя граната.

«„Умру, но в плен не сдамся“, — категорично решил я. Последнюю гранату оставил для себя. Минут через десять мы получили сообщение от командира другой бригады. „Ребята, прячьтесь под землей, где сможете, сейчас мы вас спасем“. Мы укрылись в окопах. После сильнейшего столкновения, продолжавшегося около двадцати минут, нас освободили», — рассказал он.

После реабилитации Иван вернулся в Буинск, работал, но спустя год опять решил уехать на спецоперацию, заключил контракт.

Иван с позывным Стрела сейчас служит оператором боевых ударных дронов и аэроразведки. «Вернусь только с победой», — убежден боец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Спас жизни 12 человек»

В Набережных Челнах военнослужащему с позывным Рахим вручили автомобиль «УАЗ». Защитнику Отечества транспортное средство необходимо для выполнения боевых задач. Недавно боец проявил себя как храбрый военнослужащий, который мгновенно принял решение при атаке беспилотника, и бойцам удалось своевременно скрыться. Его действие помогло спасти жизни 12 боевым товарищам.

«Это было буквально месяц-полтора назад. 12 человек нас ехало, вновь прибывших я вез на передовую. И на нас напал дрон „Баба-яга“. Я среагировал, заехал в лесополку, разгрузил пацанов, и мы скрылись. В этот момент произошло четыре прилета от „Бабы-яги“, и уазик сгорел», — рассказал военнослужащий.

Жена бойца — Мария обратилась за помощью к администрации города. За короткий срок военному нашли подходящий «УАЗ». Его предоставили предприниматели. Свой вклад в общее дело внесли волонтеры и активисты. Они наполнили машину всем необходимым. Здесь и блиндажные свечи, и средства личной гигиены, и подушки, и одеяла, и многое другое.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Наши вот волонтеры, наши любимые женщины, герои тыла сшили матрасы, подушки, надели пододеяльники, наволочки», — рассказала активистка Любовь Кутузова.

Кстати, в первую посылку Мария отправила мужу браслет с их инициалами. В тот день они созвонились по видеосвязи, и влюбленные вместе надели их на руки, с тех пор не снимают. До отпуска они не виделись 8 месяцев.

В зону проведения СВО боец Рахим отправился в начале 2024 года. По словам мужчины, многие его друзья «за ленточкой». И он тоже решил, что должен быть среди них, защищать Родину. Его родным это решение далось тяжело.

«Сначала не хотел говорить, потому что знает, что я... плакса. А потом сказал: „Мама, все равно я поеду“. Очень тяжело было его отпускать. Желаю, чтобы все дети приехали живыми и здоровыми», — пожелала мама военнослужащего Миннурий.

«Когда у него была возможность, он отвечал. А так я ему каждый день пишу, говорю, что любим, ждем, чтобы берег себя. Он говорит: „Я на выезд“, я говорю: „Береги себя! Мы тебя любим!“», — поделилась Мария.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.