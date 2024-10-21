Из Альметьевска в зону СВО доставлено 8 тонн спецгруза на сумму 11 млн рублей

Из Альметьевского района был отправлен 33-й гуманитарный конвой в зону специальной военной операции. 8 тонн спецгруза на сумму 11 млн рублей были сформированы и предназначены для пяти подразделений: полка 1234, именного батальона «Алга», 88-й бригады (танковый батальон «Гранит»), 91-й бригады и 35-й бригады (отдельный танковый батальон). Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Альметьевского района.

В состав груза вошли современные системы РЭБ, автомобили, БПЛА, мотоциклы, роботизированные платформы, а также именные посылки, продукты питания, средства личной гигиены и медикаменты. Альметьевские волонтеры также предоставили маскировочные сети, окопные свечи и детские письма с поддержкой для защитников.

Отправку груза в очередной раз сопровождал руководитель группы доставки гуманитарной помощи в зону СВО, заместитель начальника штаба по поддержке мобилизованных и добровольцев, депутат Горсовета района Вячеслав Колотовкин.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов подблагодарил за оказанную помощь депутатов, предприятия, штаб «Ассоль», штаб «Мегасети», а также родителей, детей и учителей Инженерного лицея.

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