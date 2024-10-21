«Там точно не санаторий»: Магдеев вернулся из зоны СВО с благодарностью генерала Лапина

Очередную шефскую помощь отправили из Набережных Челнов 15 октября

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью

«Там точно не санаторий»

Очередную шефскую помощь отправили из Набережных Челнов 15 октября. На этот раз военнослужащим группировки войск «Север» доставили продукты питания, медикаменты, питбайк, два квадроцикла и два прицепа к ним, 11 квадрокоптеров, спутниковый интернет и другую специальную технику. Всего доставлено более 10 тонн на общую сумму 11,4 млн рублей. Это 28-я отправка из Набережных Челнов, и эта работа будет продолжена, заявил сегодня на аппаратном совещании вернувшийся из очередной командировки в зону СВО мэр города Наиль Магдеев.

«Не знаю, какая по счету для меня это командировка, мы не считаем. Она очередная и точно не последняя. Мы выезжаем, встречаемся с нашими воинами, командирами различного уровня – от командира отделения до командующего группировкой. И вот в очередной служебной командировке мы передали достаточно большое количество техники, оборудования, специальных приборов — всего того, что сегодня необходимо для ведения боевых действий», — отметил Магдеев.

Наиль Магдеев: «В очередной служебной командировке мы передали достаточно большое количество техники, оборудования, специальных приборов — всего того, что сегодня необходимо для ведения боевых действий» Фото: .me/nail_magdeev

Он поблагодарил жителей Набережных Челнов, руководителей трудовых коллективов за помощь и поддержку. Большую благодарность он передал и от воинов.

«Коллеги, друзья, соратники, единомышленники, хочу искренне поблагодарить вас от имени наших парней, которые достойно несут службу, достойно переносят, как написано в воинском уставе, все тяготы и невзгоды воинской службы. Они, безусловно, есть. Там точно не санаторий», — заметил руководитель города.

«Мы регулярно там бываем, ситуацию видим»

Для Магдеева эта командировка стала второй по счету в октябре, до этого в зоне СВО бывали другие представители администрации.

Наиль Магдеев обратил внимание, что крупная шефская помощь формируется руководителями предприятий. Только сегодня из Комсомольского района утром отправили шефскую помощь — почти 2 тонны на сумму около 2 млн рублей.

«Благодаря вашей работе и работе ваших коллег у нас есть финансовые возможности. Я знаю, что и личные средства вы вкладываете, и средства ваших предприятий. Это средства, заработанные трудом людей, которые трудятся под вашим руководством. С неба никому ничего не свалилось, никто никому ничего не подарил. Но вы делаете все, чтобы из вашего коллектива эта помощь дошла нашим воинам. Они высоко ценят нашу помощь и поддержку», — сказал градоначальник.

«Мы регулярно там бываем, встречаемся, ситуацию видим. Ситуация сложная, напряженная. Но военнослужащие делают все, чтобы приблизить нашу общую победу», — добавил Магдеев.

«Мы регулярно там бываем, встречаемся, ситуацию видим. Ситуация сложная, напряженная. Но военнослужащие делают все, чтобы приблизить нашу общую победу» Фото: .me/nail_magdeev

«Если это спасет одну человеческую жизнь, вы сможете себе сказать, что жизнь вы прожили не зря»

Десять руководителей организаций и предприятий Набережных Челнов отмечены за поддержку и помощь военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО. Наиль Магдеев в мэрии Автограда вручил им благодарность командующего группировкой войск «Север» генерал-полковника Александра Лапина.

Среди награжденных — депутаты Госовета Алексей Горшков, Раиль Минегалиев, Марат Мухамадеев, Тагир Сунгатуллин, Марсель Тухватуллин и Руслан Мустафин, генеральный директор мебельной фабрики «Ак Барс» Накип Галимов, директор ООО «Управляющая компания «Трио Групп» Иван Кузьмин.

Десять руководителей организаций и предприятий Набережных Челнов отмечены за поддержку и помощь военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО Фото: nabchelny.ru

Отмечены также начальник управления административно-технической инспекции исполкома Алмаз Хамматов и председатель Ассоциации содействия развитию ТОС Центрального района Мадина Мухаметзянова.

Магдеев еще раз акцентировал внимание на необходимости поддержки бойцов на передовой.

«Еще раз выражу общее мнение, что помощь очень нужна и важна. И, безусловно, надеюсь на дальнейшую нашу совместную работу, понимая, что за каждой такой поддержкой — жизнь человека. Если это спасет даже одну человеческую жизнь, вы сможете себе сказать, что жизнь вы прожили не зря. Поэтому и дальше будем работать, дальше будем делать все, чтобы помогать нашим воинам. Говорят: народ и армия едины. Любые слова должны подкрепляться реальными делами. Эти реальные дела происходят в нашем с вами в городе, поэтому спасибо вам большое», — заключил мэр.

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