Азаров: Под ударами ВСУ в Макеевке погибли мобилизованные из Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что при ракетном ударе по Макеевке погибли в том числе мобилизованные из его региона. Об этом со ссылкой на издание «Сова» сообщает Правительство региона.

«Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Азаров подчеркнул, что в соцсетях распространяется большое количество фейков и посоветовал обращаться за информацией в проверенные источники, к примеру в военкомат или в кол-центр по номеру 122.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту дислокации российских военных в районе Макеевки, в результате чего погибли 63 военнослужащих.