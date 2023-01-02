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Ру Тат
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Политика
2 января 2023  16:21

Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных при обстреле Макеевки

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ВСУ нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации одного из подразделений ВС России в районе Макеевки. По населенному пункту было выпущено шесть снарядов из системы залпового огня HIMARS, два из которых были сбиты системами ПВО, сообщает Минобороны.

«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих», – говорится в сводке.

В ведомстве подчеркнули, что родные и близкие погибших получат всю необходимую помощь и поддержку.

 

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