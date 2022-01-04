Новый штамм коронавируса обнаружен на юге Франции

На юге Франции выявлен новый штамм коронавируса — B.1.640.2. Посвященное ему исследование ученых из Института инфекционных заболеваний (IHU) в Марселе опубликовано на портале препринтов статей на медицинскую тематику MedRxiv.

Впервые новый вариант Covid-19 был обнаружен у привитого мужчины, прибывшего из Камеруна во Францию в середине ноября. Всего исследователи проанализировали 12 случаев заражения B.1.640.2. При этом известно еще о девяти возможных случаях инфицирования этим штаммом.

В результате анализа генома нового варианта патогена специалисты узнали о 46 связанных с ним мутациях. Вызванные ими изменения затронули в том числе и шиповидный белок вируса, с помощью которого он проникает в клетку.

По оценке авторов исследования, 12 случаев заражения новым штаммом слишком мало, чтобы строить предположения о его особенностях. «Эти наблюдения еще раз показывают непредсказуемость появления новых вариантов SARS-CoV-2 и их завозов из-за границы», — резюмируют они.

Вариант B.1.640.2 получил название IHU в честь института, где работают изучавшие его врачи. Среди них есть и Дидье Рауль — ставший широко известным в начале пандемии коронавируса инфекционист, пропагандировавший лечение Covid-19 гидроксихлорохином. Впоследствии эффективность использования этого препарата не подтвердилась.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла его «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон». Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

О связанных с омикрон-штаммом рисках ИА «Татар-информ» рассказал профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов. Президент России Владимир Путин убежден в эффективности отечественной вакцины «Спутник V» против нового штамма.