Без проигравшей стороны: почему ракетная атака Ирана по Израилю устроила даже Тель-Авив

Иран в ночь на 14 апреля нанес массированный удар по Израилю беспилотниками и ракетами Фото: © Mehr News Agency, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Ночной удар

Иран в ночь на 14 апреля нанес массированный удар по Израилю беспилотниками и ракетами. Атака продлилась более пяти часов. Нападение поддержали хуситы и «Хезболла». Информации о погибших в результате ударов нет. Всего израильские медики оказали помощь 31 человеку.

По словам президента США Джо Байдена, ЦАХАЛ при поддержке американских войск удалось сбить почти все подлетавшие беспилотники и ракеты, говорится в заявлении Белого дома. Часть беспилотников сбиты в небе над Сирией и Иорданией.

В ЦАХАЛ заявили, что «минимальный ущерб» был нанесен одной из армейских баз в Негеве. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил об «успешном уничтожении» важных военных целей на территории Израиля, передает иранское информационное агентство IRNA.

Судя по тону информационных сообщений, сложилась ситуация, когда празднуют победу обе стороны. Пропаганда одной стороны утверждает, что почти все ракеты и беспилотники сбиты, а другая – что нанесли желаемый урон запланированным целям. Более того, иранский гостелеканал PressTV сообщил, что не менее семи гиперзвуковых ракет Ирана «Фаттах» ударили ночью по израильской авиабазе Неватим, ни одну из них не удалось перехватить.

По словам Джо Байдена, ЦАХАЛ при поддержке американских войск удалось сбить почти все подлетавшие беспилотники и ракеты Фото: © The White House, Общественное достояние, commons.wikimedia.org

Право на возмездие

Ночной удар по Израилю – это ожидаемая и предсказуемая ответная реакция Ирана на события двухнедельной давности. Напомним, 1 апреля израильские ВВС нанесли авиаудар по генконсульству Ирана в столице Сирии Дамаске. В результате атаки погибли 13 человек, включая 7 иранских военных советников, среди них два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Вообще-то вероломное нападение на посольство – это casus belli, самый настоящий повод для объявления войны. Здесь иранцы правы в своем ответном ударе на все 100 процентов.

Примечательна позиция России в отношении этой эскалации и то, как выступил на заседании СБ ООН по атаке Ирана на Израиль постпред России Василий Небензя.

«То, что произошло в ночь на 14 апреля, не случилось в вакууме. Шаги Ирана стали ответом позорному бездействию СБ ООН, ответной реакцией на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причем далеко не первую», – сказал он.

Небензя напомнил, что Москва призывала дать единый сигнал о недопустимости ударов по дипломатическим объектам, но США, Великобритания и Франция заявляли, что «не все так очевидно». Небензя назвал такую позицию стран Запада парадом лицемерия.

Постпред России предупредил: если и дальше не замечать регулярных атак Израиля по соседним с ним Сирии и Ливану, то «призывы к сдержанности всех сторон могут оказаться тщетными».

1 апреля израильские ВВС нанесли авиаудар по генконсульству Ирана в столице Сирии Дамаске Фото: © Rajanews, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Удар с уведомлением

Представьте себе, что некое государство, не скрываясь, разнесло ракетами в пыль американское посольство, допустим, в Париже на второй авеню Габриэль, убив при этом находящихся в нем американцев. Что последовало бы от американцев? Разумеется, ответный удар, если не объявление войны этому вероломному государству.

Реакция Ирана была совершенно предсказуемой и просчитываемой – западные СМИ говорили о неминуемом ответе. Так, например, в США на телеканале CBS News заявили, что атака Ирана на Израиль ожидается 12 апреля. Исламская республика нуждалась в демонстрации силы для поддержания авторитета на международной арене и внутри собственного общества.

Более того, израильским и американским военным была дана фора – впервые удар наносился именно с территории Ирана, а не с ближайших к Израилю территорий. Кратчайшее расстояние от Ирана до Израиля – порядка 1000 километров через Ирак, Сирию и Иорданию.

Те же БПЛА-камикадзе Shahed-136, способные пролететь 2 тыс. км на скорости 185 км/ч и нести боезаряд в 50 кг, – все они летели до Израиля несколько часов. И беспилотники летели раньше ракет, чтобы перегрузить израильские и американские ПВО. Так что времени, чтобы подготовиться к удару, было предостаточно. Отсюда и почти бескровный итог удара Ирана по Израилю.

Теперь от Израиля зависит, как дальше развернется дальнейшая ситуация Фото: Public domain, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Ситуация win-win

Такой нарочито медленный воздушный удар, с утечками информации о дате и способе удара, Иран избрал намеренно – нужно было ответить и избежать дальнейшей эскалации. Понятно, что Иран принял верное и взвешенное решение, которое прошло все этапы согласования в высшем руководстве страны. Кстати, уже после удара Иран заявил о нежелании дальнейшей эскалации в отношениях с Израилем.

Теперь от Израиля зависит, как дальше развернется дальнейшая ситуация – будет ли ответный израильский удар или нет. Как видится, Израиль не будет бомбить Иран. CNN и Axios со ссылкой на свои источники сообщили, что США не будут помогать Израилю в случае атаки по Ирану. Белый дом опасается, что контрудар может привести к региональной войне с катастрофическими последствиями для всех государств Ближнего Востока. Сразу после нападения власти Египта, Катара и ОАЭ призвали стороны к сдержанности.

Если Тель-Авив решит эскалировать ситуацию в конфликте с Ираном, наплевав на предупреждения своих западных партнеров, то последствия для региона могут быть очень негативными, поскольку обе стороны смогут вовлечь в потенциальное военное противостояние соседние государства. Развяжется бойня, которая может привести к Третьей мировой войне. Ни Ирану, ни противоположной стороне дальнейшая эскалация не выгодна – одни продемонстрировали, что могут ответить на израильское вероломство, а израильтяне могут тешить себя удачной работой ПВО. У нас имеется ситуация win-win, когда победившими могут считать себя обе стороны.