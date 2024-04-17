Генконсул ИРИ в Казани Давуд Мирзахани об ударе по Израилю: У Ирана не было иного выбора

Давуд Мирзахани представил основания для ответных мер Исламской Республики Иран на агрессию сионистского режима

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Иран немедленно проинформировал Совет Безопасности ООН о неправомерных действиях израильского режима

Господин Мирзахани представил основания для ответных мер Исламской Республики Иран на агрессию сионистского режима против консульского отдела Исламской Республики Иран в Дамаске.

Исламская Республика Иран, проявив стратегическую сдержанность и терпение после вызывающих напряженность действий, убийств и преступлений сионистского режима, в ответ на его многочисленные преступления, как, например, его атака на консульский отдел Посольства Ирана в Дамаске и убийство группы граждан нашей страны, среди которых были военные командиры и советники, находившиеся в Сирии по приглашению Правительства Сирийской Арабской Республики для борьбы с ИГИЛ*.

В соответствии с 51-й статьей Устава ООН о неотъемлемом законном праве на самооборону, в ответ на неоднократные акты военной агрессии израильского режима, в особенности на вооруженное нападение 1 апреля 2024 года, которое полностью противоречило пункту 4 статьи 2 Устава ООН, в ночь с 13 на 14 апреля Иран нанес удары по военным базам сионистского режима на оккупированных территориях.

1 апреля израильские ВВС нанесли авиаудар по генконсульству Ирана в столице Сирии Дамаске Фото: © Rajanews, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Генеральное консульство Исламской Республики Иран в Казани, решительно осуждая нападения и вызывающие напряженность действия израильского режима, сообщает следующее о военных мерах Исламской Республики Иран против этого узурпаторского режима:

После трусливых террористических и военных атак сионистского режима на дипломатические объекты Исламской Республики Иран в Дамаске, которые явно нарушали Устав Организации Объединенных Наций и международные конвенции, в особенности Венскую конвенцию 1961 года о дипломатических отношениях и Нью-Йоркскую конвенцию 1973 года о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, в переписке Исламская Республика Иран немедленно проинформировала Совет Безопасности ООН о неправомерных действиях израильского режима, а также о своем неотъемлемом праве в соответствии с Уставом ООН отвечать на подобные террористические военные нападения.

Кроме того, в телефонном разговоре с Генеральным секретарем ООН 2 апреля 2024 года министр иностранных дел Исламской Республики Иран, анализируя текущую ситуацию, призвал международное сообщество и Совет Безопасности принять надлежащие меры и решительно осудить это ужасное преступление.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран, анализируя текущую ситуацию, призвал международное сообщество и Совет Безопасности принять надлежащие меры Фото: un.org

ООН, к сожалению, в очередной раз халатно отнеслась к своей миссии по поддержанию мира

Несмотря на требование России при содействии со стороны Китая, Алжира и многих других членов Совета Безопасности о выполнении своего долга по поддержанию международного мира и безопасности и осуждению этого чудовищного акта, ООН, к сожалению, в очередной раз халатно отнеслась к своей миссии по поддержанию мира и сохранению международной безопасности и позволила израильскому режиму перейти красную черту и нарушить основные принципы международного права. (Иран объяснил этот провал препятствием со стороны трех постоянных членов Совбеза ООН: США, Британии и Франции, которые до этого более 6 месяцев пытались помешать Совету Безопасности принять меры против израильского режима, защищая этот режим от любой ответственности за массовую резню в Газе.)

Столкнувшись с такой ситуацией, у Исламской Республики Иран не было иного выбора, кроме как воспользоваться своим неотъемлемым правом на самооборону на основе международных законов. Этот вопрос был подчеркнут в письме Постоянного представителя Ирана при ООН на имя Председателя Совета Безопасности и Генерального секретаря.

Иран в ночь на 14 апреля нанес массированный удар по Израилю беспилотниками и ракетами Фото: © Mehr News Agency, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

В качестве целей атаки были выбраны исключительно военные объекты

Предпринятые Исламской Республикой Иран меры являются необходимыми и соразмерными, они направлены лишь на создание надлежащего сдерживающего фактора с целью не допустить повторения противоправных и террористических действий сионистского режима на пути к миру и стабильности в регионе. В качестве целей атаки были выбраны исключительно военные объекты, чтобы свести к минимуму возможность нарастания напряженности и не допустить вреда мирному населению.

Дестабилизирующие и безответственные действия израильского режима против народов региона, в частности геноцид жителей Газы, представляют собой реальную угрозу региональному и международному миру и безопасности.

Израиль, который на протяжении более чем 6 месяцев войны в Газе критиковал при полной поддержке Соединенных Штатов все принципы Организации Объединенных Наций, все равно обращается за помощью в Совет Безопасности, когда ему это выгодно. Политика премьер-министра израильского режима заключается в расширении и обострении конфликта в регионе с целью сохранения власти. Члены Совета Безопасности не должны допустить, чтобы этот орган стал заложником амбиций такого враждебного режима. Пришло время, чтобы Совет Безопасности начал исполнять свои обязанности и выступил против реальной угрозы международному миру и безопасности.

Исламская Республика Иран, прибегая к оборонительным мерам при осуществлении права на законную оборону, остается верной своему ответственному подходу к международному миру и безопасности Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Иран подчеркивает свою решимость защищать свой суверенитет

Исламская Республика Иран, вновь подчеркивая свою приверженность принципам и целям Устава Организации Объединенных Наций и международного права, а также свою приверженность поддержанию международного мира и безопасности, подчеркивает свою решимость защищать свой суверенитет, территориальную целостность и национальные интересы от любого незаконного применения силы и агрессии.

Исламская Республика Иран, прибегая к оборонительным мерам при осуществлении права на законную оборону, остается верной своему ответственному подходу к международному миру и безопасности, в то время как оккупационный сионистский режим продолжает противоправные и направленные на геноцид палестинского народа действия, прибегает к военной агрессии против соседних государств и разжигает конфликты в регионе и за его пределами.

Иран в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля. Это стало ответом на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. По разным данным, в атаке были задействованы несколько сотен ракет и БПЛА.



Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию «Правдивое обещание» и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.



Израильская сторона в свою очередь отмечала, что ответит на атаку в подходящее время и подходящим образом.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ