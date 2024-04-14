Минниханов на форуме в Москве: «Зато мы знаем, кто с нами, а кто против нас»

Второй год подряд участников форума принимает Финансовый университет при Правительстве РФ

Молодежный форум собрал выходцев из Татарстана и татар из других российских регионов

Девятый по счету Московский молодежный форум «Мост Москва – Татарстан» прошел в субботу в столице России. Уже второй год подряд его участников принимает Финансовый университет при Правительстве РФ.

Форум собрал студентов, аспирантов, рабочую молодежь - выходцев из Татарстана и татар из других российских регионов. В этом году в нем также приняли участие призывники из республики, проходящие службу в Москве, и участники СВО. Провели встречу тоже уроженцы Татарстана - телеведущая «Рен ТВ» Ксения Седунова и ведущий Первого канала Максим Шарафутдинов.

В ожидании мероприятия в Нобелевском зале университета участники могли посмотреть видеоролик о достижениях республики. Почетные гости стали подходить ближе к началу форума.

В зале, например, можно было заметить депутатов Госдумы Айрата Фаррахова и Максима Топилина, замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамира Фаттахова. Они радостно приветствовали своих татарстанских коллег и вместе фотографировались. Так, бывшего министра по делам молодежи Татарстана Фаттахова в компании министра спорта республики Владимира Леонова снимал нынешний глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.

Молодежь больше всех заинтересовал Герой России Дамир Юсупов, который уже не первый раз принимает участие в этом мероприятии. Из желающих сделать фотографию с ним даже образовалась небольшая очередь.

Равиль Ахметшин пожелал студентам и аспирантам: «Только алга!»

«За эти годы перед молодежью выступили десятки известных всей стране людей»

Раис Татарстана Рустам Минниханов появился в зале в 15 часов. Вместе с ним вошли полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, народный артист России Олег Газманов и другие.

Форум был посвящен объявленному Президентом России Владимиром Путиным Году семьи. Поэтому не случайно мероприятие открылось выступлением Московского хора многодетных семей.

Затем ведущие предоставили слово организатору и идейному вдохновителю этого мероприятия - Равилю Ахметшину. «За эти годы перед молодежью выступили десятки спикеров - известные всей стране люди. Искренне надеюсь, что их мудрые советы оказались полезны. Вы - поколение, которое скоро продолжит делать нашу страну лучше, более развитой и сильной», - поприветствовал он собравшихся.

Ахметшин пожелал студентам и аспирантам удачи и успехов. «Только алга!», - сказал он.

Приветствие участникам встречи направил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что за прошедшие годы «интересный и полезный форум, объединивший молодых талантливых людей Москвы и Татарстана», стал символом дружбы и сотрудничества двух регионов.

«Здесь обсуждают актуальные социальные вопросы, делятся жизненным опытом, строят совместные планы», - подчеркнул в своем приветствии Собянин.

Александр Баширов: «Я не только бываю в родной деревне. Я мечтаю там побыть»

«Чтобы понять, в чем твой дар, нужно познать себя»

Спикеры форума один за другим рассказывали молодежи истории о своем жизненном пути и делились советами. А актер кино, кинорежиссер, сценарист Александр Баширов раскрыл им смысл жизни.

«Смысл жизни - реализовать себя, реализовать свой дар. Но чтобы понять, в чем твой дар, нужно познать себя. В этом достоинство пути - это может быть этническая или национальная самоидентификация. Но она основана на благородстве и чести. Нужно быть созидательными по отношению к будущему», - сказал он.

Как только Баширов завершил свое выступление, Ксения Седунова поспешила задать ему вопрос: «Ваша мама ведь сибирская татарка?» - поинтересовалась она.

«Да. И мне кажется, сибирских татар, кроме меня, здесь маловато», - ответил с улыбкой актер.

«А вы бываете в родной деревне?» - продолжила Седунова.

«Я не только бываю, я и мечтаю там побыть», - заявил Баширов. Зал шутку оценил и проводил спикера бурными аплодисментами.

Марат Башаров: «Мы выдаем максимум 30 процентов своих возможностей»

«В нас столько силы, о которой мы даже не подозреваем»

Российский актер театра и кино, телеведущий Марат Башаров посоветовал молодежи заниматься делом, которое по душе. И тогда, по его мнению, работа будет приносить пользу.

«Нужно всегда оставаться самим собой. Если бы мы знали, сколько в нас заложено родителям, предками. У нас внутри такой богатый, красивый мир. В нас столько силы, о которой мы даже не подозреваем. Мы выдаем максимум 30 процентов своих возможностей», - подчеркнул спикер.

Башаров добавил, что всегда просит людей оставаться самими собой.

«Только тогда мы сможем творить чудеса, сможем дольше жить, помогать. Не надо ничего придумывать, у нас все есть внутри. Тогда ты сможешь делать полезные вещи. Ты будешь работать на той работе, которая тебе нравится», - убежден он.

Салават Фатхетдинов: «Чтобы язык сохранился, на нем нужно разговаривать. Особенно дома»

«Настоящие татары разговаривают на татарском языке, а ругаются на русском»

Тему родного языка затронул в своем выступлении народный артист Татарстана и Башкортостана, заслуженный артист России Салават Фатхетдинов. Он признался, что считает себя удачливым человеком, потому что живет в Татарстане и говорит на родном языке.

«Очень много разговоров по поводу татарского языка, особенно в Татарстане. Кто-то боится, что с каждым годом все меньше людей разговаривает на своем родном языке. Кто-то переживает, бастует, пишет. Мне кажется, не нужно воевать, бастовать, писать, кричать, выходить на улицу с флагами», - сказал Фатхетдинов.

По его мнению, чтобы язык сохранился, на нем нужно разговаривать, особенно дома.

«Мой друг Саша говорит: "Я же татарин, но плохо говорю по-татарски. Хотя бы материться что ли…". Я ответил: "Это у тебя не получится. Настоящие татары разговаривают на татарском языке, а ругаются на русском"», - пошутил певец.

Тем, кто стесняется говорить на татарском по каким-то причинам, он предложил петь. По словам артиста, самые добрые слова - в татарских песнях.

«Многие стесняются акцента. На эту тему я тоже всегда подшучиваю: настоящий татарин на русском языке должен говорить с акцентом. Он должен знать на 100 процентов свой родной язык. Татарский язык - очень красивый», - отметил Фатхетдинов.

Дамир Юсупов: «Я за продолжение династий»

«Мне было бы приятно, если бы кто-то из моих сыновей стал авиатором»

Пилот гражданской авиации, Герой России Дамир Юсупов подчеркнул, что форум «Мост Москва - Татарстан» уже стал доброй традицией. «Здесь мы можем друг друга видеть, общаться и делиться опытом», - констатировал он.

После короткого приветствия спикера Седунова спросила у него, хочет ли он, чтобы его дети тоже пошли в авиацию.

«Я за продолжение династий. Это такой процесс, когда профессия познается не в стенах учебного заведения, а любовь к ней рождается в семейном кругу. И мне было бы приятно, если бы кто-то из моих сыновей стал авиатором. Но здесь настаивать нельзя, должна быть инициатива самого ребенка», - ответил командир воздушного судна.

Во встрече принял участие еще один Герой России, участник СВО Рустам Сайфуллин. В бою ему перебило ноги, но после ампутации и многочисленных операций он делает все, чтобы вернуться в строй.

Прежде чем рассказать о своем участии в СВО, боец попросил собравшихся минутой молчания почтить память тех, кто пал на поле боя, а также невинных жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Продолжил патриотическую тему заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев, который исполнил песню на татарском языке, посвященую бойцам СВО. Все участники форума встали со своих мест и слушали ее стоя.

Рустам Сайфуллин попросил почтить минутой молчания память тех, кто пал на полях СВО, а также жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

«Я по-татарски не говорю. Это мой единственный недостаток»

«Олег Михайлович, в вашем репертуаре очень много патриотических песен», - так представил Максим Шарафутдинов следующего спикера - певца, композитора и продюсера Олега Газманова.

«Я по-татарски не говорю. Это мой единственный недостаток», - начал свою речь народный артист России.

Газманов не стал рассказывать свою биографию, но «присоединился» к тем спикерам, которые говорили, что нужно выбирать профессию по душе.

Петь он тоже отказался, но пообещал, что если его пригласят в следующий раз, он начнет свое выступление по-татарски и споет песню, которую написал недавно.

Затем он зачитал текст новой музыкальной композиции:

«Я – русский, я – татарин, я – чеченец, я – башкир. Я всей страны народ, и мы все вместе русский мир! Буряты и евреи, дагестанцы, ингуши. Все те, кто здесь родился и кто Родину нашли».

Олег Газманов: «Я – русский, я – татарин, я – чеченец, я – башкир»

«Имя Рустам - уже большой шанс стать успешным»

Под занавес встречи, которая длилась около трех часов, ведущие попросили выступить Рустама Минниханова. Раис Татарстана сразу отметил, что мероприятие получилось очень душевным.

В первую очередь он посоветовал молодежи брать пример с настоящих патриотов, которые своими поступками доказывают любовь к Родине.

«Здесь герои СВО - они пример для молодежи. Они не на словах, а своими поступками показали, как быть патриотами, служить своему Отечеству, Родине. Вы, молодежь, на примере таких людей должны сделать для себя выбор - какими быть», - заявил Минниханов.

Раис РТ отметил, что сейчас Россия переживает непростое время, и ее народ объединяется. Затем он поблагодарил руководство Москвы за создание условий для проведения форума, а полпреда РТ в РФ Равиля Ахметшина - за организацию. «Это пример того, как надо работать. Он настоящий патриот», — подчеркнул руководитель республики.

Минниханов добавил, что «учить никого не будет», поскольку на таком мероприятии всегда выступает много интересных людей. «И для меня здесь тоже урок. Я очень внимательно каждого слушаю. Ведь человек должен всю жизнь учиться, в том числе на примере тех людей, которые делают правильные и полезные вещи», - заметил он.

«Вы, наверное, сразу поняли, что имя Рустам - уже большой шанс стать успешным», - пошутил в завершение Раис РТ.

«Здесь герои СВО - они пример для молодежи»

«Мы получаем большую поддержку от исламского мира»

Ведущие, однако, не захотели отпускать Рустама Минниханова без ответов на вопросы молодежи. Вопрос Раису РТ можно было отправить еще при регистрации на мероприятие. Всего их поступило около 300, но озвучены были только три, чтобы на задерживать других почетных гостей.

Так, первый вопрос касался участия Татарстана в развитии отношений России с исламскими странами.

«Мы получаем большую поддержку от исламского мира. Мы с исламским миром активно работаем. У нас есть экспортные контракты. Это очень перспективное направление, развивается молодежная дипломатия», - отметил руководитель республики.

Минниханов напомнил, что сейчас Россия переживает сложные времена из-за непростой ситуации в мире. «Но зато мы знаем, кто с нами, а кто против нас. К нашей радости, исламский мир имеет свою позицию. И нам важно в такой ситуации иметь друзей и партнеров», - подчеркнул он.

Другой участник форума захотел узнать, в какое время Минниханов начинает свой рабочий день. «Я послушал Алину Зиннатуллину (спикер форума, гендиректор продюсерского центра Insight People, - прим. Т-и), она ближе к четырем утра завершает работу – а я ближе к пяти встаю. Нам надо СП создать, чтобы когда она спать уходила, я начинал работать. И у нас будет очень эффективное производство», - сказал Раис РТ.

Рустам Минниханов: «Учить никого не буду, для меня здесь тоже урок. Человек должен всю жизнь учиться»

Отвечая на третий вопрос, Минниханов рассказал, умеет ли он готовить татарские блюда.

«Когда задали вопрос сибирскому татарину [Александру Баширову], он сказал: "Да, я очень хочу или бываю"… Я могу руководить, могу оценить на профессиональном уровне, хорошо приготовили или плохо», - пошутил глава Татарстана.

Фотографии с сайта rais.tatarstan.ru