«Интерес исламских стран к России растет»: как в Москве обсудили подготовку к KazanForum

В Москве прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению KazanForum-2024

Фото: rais.tatarstan.ru

«54 страны уже ответили на приглашения на форум»

Сегодня в Москве прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024». В этом году ежегодное заседание Группы стратегического видения посвятили теме «Россия — Исламский мир: справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие». В обсуждении приняли участие 35 членов оргкомитета. Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил рост интереса стран исламского мира к сотрудничеству с Россией.

«Сегодня мы обсуждаем подготовку к юбилейному форуму в Казани, который решением Президента РФ Владимира Путина получил федеральный статус. За пятнадцать лет Международный экономический форум „Россия – Исламский мир: KazanForum“ зарекомендовал себя как надежная площадка взаимодействия с исламскими странами. Форум вызывает большой интерес у наших зарубежных партнеров, растет их интерес к России, к взаимодействию с ней. В ходе моих международных поездок мы с иностранными коллегами много это обсуждали»,— рассказал Раис Татарстана.

Он отметил, что на сегодняшний день было отправлено более 6,3 тыс. приглашений, а 54 страны-участницы уже ответили на них.

«Надеемся на содействие членов комитета. Совместными усилиями нужно активизировать наполнение экспозиции форума. Прошу администрацию Президента РФ уделить особое внимание своевременной отправке приглашений зарубежным гостям», — подчеркнул Минниханов.

Раис РТ также предложил упростить санитарно-эпидемиологические требования по входу на форум.

«Я не предлагаю совсем все убрать, но как-то упростить эту работу. Сейчас уже эпидемиологическая ситуация позволяет. Конечно, Минздрав и Роспотребнадзор еще выскажут свою позицию по этому вопросу», — сказал он.

Хуснуллин поблагодарил Раиса РТ и все руководство Татарстана за проведение прошлогоднего форума Фото: rais.tatarstan.ru

«Страны исламского мира – надежные партнеры»

Россия видит мусульманские страны надежными партнерами и заинтересована в развитии экономических отношений с ними, включая экспорт товаров российского производства. Об этом во время пресс-конференции по итогам заседания сообщил вице-премьер РФ, глава оргкомитета Марат Хуснуллин. По его словам, форум в Казани проводится не с политическими целями, а для того, чтобы расширить взаимодействие России и стран исламского мира в экономике и многих других областях, включая спорт, образование, науку и далее по списку.

«Исламские страны – надежные партнеры для России. За три года товарооборот РФ с странами исламского мира увеличился на 37% и составляет 156 млрд долларов. Подчеркну, что наш форум носит очень прикладной характер. Наша задача – увеличить экспорт продукции, произведенной в России, и импорт из других стран. У нас важная задача – развитие туризма, развитие логистических коридоров», — рассказал он.

Хуснуллин поблагодарил Рустама Минниханова и все руководство Татарстана за проведение прошлогоднего форума на очень высоком уровне и выразил уверенность, что и в этом году республика не уронит планку и достойно проведет все запланированные мероприятия.

Как отметил Минниханов в ходе заседания, в этом году программа форума планируется насыщенная. Всего за три дня пройдет 125 сессий по актуальным темам: инвестиции, исламские финансы, культура, спорт, наука, туризм, международная политика и другие.

«KazanForum может собрать 20 тысяч человек из 100 стран»

В рамках KazanForum пройдет Форум торгово-промышленных палат, на котором будет представлена коллективная экспозиция стенда Международного форума торгово-промышленных палат. Концепция этого года, «Открытый диалог», предполагает создание платформы для взаимодействия между предпринимателями и представителями государственных органов, зарубежными партнерами. В этом году форум будет проходить не два, а целых три дня, чтобы иметь возможность провести все запланированные мероприятия.

Эксперты также обсудят темы: «Роль женщины в политике», «Традиционные семейные духовные ценности – ресурс развития экономики», «История успеха: личный опыт», «Исламская мода: национальные мотивы и аксессуары», «Женщины за здоровое общество: передовые идеи, проекты, технологии, объединяющие страны».

В организации трека принимают участие Евразийский женский форум, Союз женщин России, объединение женщин-депутатов «Мэрхэмэт – Милосердие» в Государственном Совете Республики Татарстан, сообщают организаторы.

В этом году количество гостей форума в столице Казани может достичь 20 тысяч человек Фото: rais.tatarstan.ru

Кроме того, в рамках форума пройдет конференция «Роль всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов», заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». И, наконец, международная выставка Russia Halal Expo 2024, где представят инвестиционные и инфраструктурные проекты. Гостям форума также будет интересна международная торговая ярмарка Kazan Halal Market.

Во время пресс-конференции с журналистами Хуснуллин допустил, что в этом году количество гостей форума в столице Казани может достичь 20 тысяч человек.

«В прошлом году у нас было 16 тысяч человек, 80 стран. Если посмотреть на заявочную кампанию за аналогичный период прошлого года, мы уже идем со значительным превышением. Ожидаем около 20 тысяч гостей и количество стран от 80 ло 100», – подчеркнул вице-премьер.

Он обратил внимание, что с учетом жесткого санкционного давления на Россию отношения с исламскими странами все равно продолжают активно развиваться в положительном ключе.

XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет в Казани 14-19 мая в МВЦ «Казань Экспо». Регистрация для участия открыта на официальном сайте мероприятия до 1 мая. В прошлом, 2023 году Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому KazanForum будет ежегодно проводиться в столице РТ. Цель форума — укрепление торгово-экономических, научно-технических, образовательных, социальных и культурных связей регионов РФ и стран Организации исламского сотрудничества.