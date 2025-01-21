Новошешминский район РТ передал гумпомощи на 60 млн рублей с начала СВО

С начала спецоперации по различным акциям Новошешминский район Татарстана передал гуманитарной помощи на СВО на 60 млн рублей, сообщил глава района Вячеслав Козлов, выступая на сходе граждан в селе Шахмайкино.

«Всего было отправлено 60 машин и мотоциклов, пять вагончиков, мобильная баня. И это не считая различной помощи семьям мобилизованных: по обеспечению дровами, ремонту, лечению и многому другому. Нет ни одного жителя в районе, который бы не принял участие, чтобы помочь бойцам, защищающим Родину», — отметил выступающий.

В месяц волонтеры ездят с грузом в зону спеоперцации 3-4 раза и даже чаще. Это ребята бывалые, они проходили службу в «горячих точках». Всего было отправлено около 90 гуманитарных конвоев. В последний раз волонтеры уехали 16 января и увезли три «УАЗа» в медчасть, а также гуманитарную помощь.

На днях «серебряные волонтеры» поселка Красный Октябрь Новошешминского района отправили с волонтером Александром Карповым четыре коробки с пакетиками чая, 20 сшитых подушек и много гостинцев от населения.

18 января предприниматель Евгения Конанерова из Новошешминска передала на СВО через волонтеров 10 кг муки, а контейнеры для домашней лапши — «серебряным волонтерам», которую они будут делать и отправлять на СВО.

«Спасибо большое за то, что вы решили помочь, дай Бог вам и вашей семье достатка, добра, уважения, здоровья, любви, — поблагодарила ее руководитель „серебряных волонтеров“ Татьяна Иванова. — Главное, чтобы наши ребята вернулись скорее домой живыми и здоровыми».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что педагог из Новошешминского района служит в зоне СВО.

Также в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов до этого поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой

Фото предоставлено волонтерами