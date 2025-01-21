Педагог из Новошешминского района Татарстана служит в зоне СВО

Вячеслав Куртеев из Новошешминского района Татарстана служит в зоне специальной военной операции с 2022 года.

Боец родился в селе Слобода Черемуховая. Некоторое время успешно работал в Черемуховской школе учителем физкультуры, а затем (после ряда событий) заключил контракт с Министерством обороны.

В августе 2022 года Вячеслав отправился в зону СВО.

Служба на фронте стала серьезным испытанием для татарстанца, но он не потерял боевого духа и уверенности. Его прежние навыки, такие как лидерство, способность мотивировать и поддерживать моральный дух команды, оказались как никогда актуальны, отметили в районной администрации.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.