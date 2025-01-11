«Удалось выбраться из той заварушки»: три истории бойцов СВО, спасших сослуживцев

Гранатометчик Немец спас боевого товарища, после чего был удостоен медали «За отвагу». Водитель Бек вывез сослуживцев после атаки дрона и также получил государственную награду. А военный с позывным Бандит оказал первую помощь одновременно пятерым раненым солдатам. Подробности — в материале «Татар-информа».





Фото: из личного архива бойца

«Один за всех и все за одного»

33-летний военнослужащий из Лениногорска Андрей служит по контракту стрелком-штурманом, гранатометчиком. На передовой он получил позывной Немец из-за его фамилии с иностранным происхождением.

Андрей родом из Хобдинского района Актюбинской области Казахстана. Вскоре после его рождения семья переехала в Лениногорский район. Здесь Андрей ходил в детский сад, окончил школу, затем политехнический колледж, где получил специальность каменщика-плиточника, штукатура-маляра. Работал на местном предприятии газорезчиком.

После начала спецоперации внимание Андрея было приковано к новостям в СМИ. 6 сентября 2023 года мужчина заключил контракт с Министерством обороны и отправился «за ленточку». Провожали Андрея мама, сестра и брат, а также любимая девушка Юлия.

Фото: из личного архива бойца

После курсов по военному слаживанию контрактник зашел «за ноль» — так военные называют линию соприкосновения с неприятелем. Несмотря на тяжелые солдатские будни, жизнь в блиндажах, грязь и холод, военный не жалуется. Он сделал осознанный выбор.

В одной из атак противника Андрей спас жизнь боевому товарищу и сам был ранен. Бойцов атаковал самый крупный дрон ВСУ – «Валькирия», российские военные называют его «Баба-яга».

«Мне прилетело в руку. Моему другу с позывным Блесна — в ногу. Я оттащил товарища в безопасное место. Помогая друг другу, нам удалось выбраться из той заварушки, дождаться эвакуационную бригаду и остаться в живых», — объясняет боец.

Фото: из личного архива бойца

Также военный рассказал, как они передвигаются на местности. «Для выполнения боевых задач 10 километров приходится преодолевать пешком практически по открытой местности, на нашем жаргоне – „открытке“, потому что лесополосы как таковой нет, одни пеньки торчат, всё сгоревшее. Поэтому целесообразно передвигаться пешком практически в полной темноте», — поделился он подробностями несения службы.

Андрей — скромный и сдержанный, он не считает себя героем. За мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий, его удостоили государственной награды. Командир военной части полковник Буров вручил бойцу медаль «За отвагу». Сослуживцы поздравили своего товарища, пожелали солдатской удачи.

Фото: из личного архива бойца

Рассказал боец и о своих мечтах и целях. «Победить и вернуться к мирной жизни, купить квартиру, построить семью, нарожать и воспитывать детей», — улыбается он. Своей избраннице Юлии солдат планирует сделать предложение после Победы.

Сегодня Андрей в краткосрочном двухнедельном отпуске, но совсем скоро он вернется в зону боевых действий. 76-я дивизия, в которой служит Немец, стала его второй семьей. Здесь негласно действует закон: «Один за всех и все за одного».

Фото: из личного архива бойца

«Принял огонь на себя»

Рашид с позывным Бек из села Шахмайкино Новошешминского района с осени 2023 года служит водителем во взводе материального обеспечения мотострелкового батальона. Накануне Нового 2025 года перед строем командир войсковой части вручил татарстанцу медаль «За отвагу».

В силу своей скромности мужчина не поделился подробностями своего смелого поступка, из-за которого его представили к боевой награде. А дело было так: с передовой необходимо было срочно вывезти восьмерых раненых. Должен был ехать другой водитель, но он не смог, поэтому попросили Рашида. И Бек не отказался – людей надо было спасать.

Фото: из личного архива бойца

На обратном пути уже с ранеными грузовик подстерег дрон «Баба-яга». Рашид нажал на полный газ, велел пассажирам крепче держаться и помчал «Урал» к ближайшей посадке. Там он высадил раненых и приказал рассредоточиться. Кто-то был контужен, кто-то ранен в ногу, кто-то в руку, но все быстро выскочили. После этого Бек снова дал по газам и вылетел из посадки, тем самым приняв огонь на себя. «Урал» — машина крупная, если бы «Баба-яга» ударила по ней в посадке, все погибли бы от взрыва.

Ночную дорогу Рашид знал как свои пять пальцев, по ней он ездил полгода. Татарстанец стал маневрировать, пытаясь уклониться от дрона. Но «Баба-яга» все-таки сбросила тяжелую мину. Она угодила не в центр, а в бок «Урала». Бек получил ранение в область лопатки.

Фото: из личного архива бойца

За грамотные действия в условиях опасности, сопряженные с риском для жизни, водителя вскоре представили к боевой награде. Специально для ее вручения его вызвали из госпиталя в войсковую часть.

Недавно Бек прошел военно-врачебную комиссию и был признан ограниченно годным к службе. Сейчас он находится в резервном батальоне и ожидает отправки в район боевых действий.

Фото: предоставлено Алиной Камалиевой

«Кому защищать Родину, если не мне?»

Высокогорский боец с позывным Бандит приехал в Татарстан в двухнедельный отпуск. Свое имя он попросил не называть. Родом 35-летний военный из Узбекистана. Ему было всего два года, когда семья переехала в Высокогорский район.

После школы Бандит поступил в железнодорожный техникум. Со второго курса ушел в армию. Служил на Дальнем Востоке механиком-водителем. После службы получил высшее образование, но по профессии не работал, занимался перевозками.

На передовую его привел случай: пришел в сельсовет по своим вопросам и там узнал о частичной мобилизации. «Я просто сказал: „Да, я пойду“. Для меня это приоритет. Почему? Потому что я здесь вырос, здесь живу. Для меня это Родина. А кому ее защищать, если не мне?» — поделился боец.

Фото: предоставлено Алиной Камалиевой

Через два дня он уехал в палаточный лагерь для учений, после чего отправился в зону боевых действий. По поводу чувства страха военный говорит, что без этого никак. Любой нормальный человек должен бояться, это чувство помогает выжить.

«Мы были в окопе, подготавливали блиндаж под пулемет и попали под минометный обстрел. Нас было семь человек, и пятерых сразу ранило. Но благо то, что в этом блиндаже был оборудован хороший подвал. Я их всех туда спустил и стал оказывать медицинскую помощь. Впоследствии я их вывез. Вот этот момент был самый запоминающийся. Потому что им всем одновременно надо было оказать первую медицинскую помощь, жгуты наложить, уколоть промедол и так далее», — рассказал боец.

Как говорит Бандит, у них очень слаженный коллектив и понимающие сослуживцы. Они даже сами приобрели джип, чтобы удобнее и быстрее было эвакуировать раненых.

«С ребятами скинулись всей дружной семьей и решили приобрести автомобиль, потому что там нет дорог. То есть мы ездим по «лесополкам», в лесах, в полях. На легковом транспорте особо никуда и не уедешь, и не заедешь. Поэтому взяли внедорожник», — отметил военнослужащий.

Фото: предоставлено Алиной Камалиевой

«Диванных критиков» и тех, кто уехал из страны, боец не осуждает. Говорит, у каждого свое мнение и свой выбор. А вот тех, кто находится в тылу и помогает всем, чем может, боец поблагодарил.

«Волонтерам хочу сказать огромное спасибо за то, что занимаются этим, не бросают, поддерживают нас. Нам очень приятно. Они делают полезные вещи. А мы защищаем нашу Родину», — высказался военный.

Бандит уже уехал обратно в зону спецоперации, чтобы вновь служить и защищать свою страну.

Фото: предоставлено Алиной Камалиевой

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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