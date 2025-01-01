В Татарстане увеличили размер единовременной выплаты контрактникам до 2,2 млн рублей

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Теперь при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане военнослужащие получают 2 миллиона 200 тысяч рублей. Эта сумма складывается из региональных, федеральных и муниципальных выплат:

от Татарстана – 1,5 млн рублей;

от Минобороны РФ – 400 тысяч рублей;

от муниципалитетов РТ – до 300 тысяч;

Кроме того, с сегодняшнего дня в Татарстане усилили и без того беспрецедентные меры поддержки бойцов СВО. Это не только полное сопровождение до и после подписания контракта, обеспечение экипировкой и всем необходимым, подготовка на полигонах, реабилитация, но и целый спектр льгот для семей военнослужащих и их детей.

«Поддержка участников СВО и их семей – важнейшая государственная задача. С первых дней спецоперации мы оказываем всю необходимую помощь нашим бойцам на фронте, активно участвуем в гуманитарных миссиях», –неоднократно отмечал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Единовременная выплата положена всем, кто заключит контракт на территории Татарстана. Жителям других регионов и иностранным гражданам оплатят проезд и проживание на время оформления. Оно занимает не больше одного дня, так как в Казани с прошлого года работает Центр оформления на контрактную службу «Батыр».

В нем каждому желающему помогут оформить документы, пройти медицинское обследование, узнать категорию годности к службе и получить все положенные льготы и выплаты. Все это в Центре оформления на контрактную службу делают менее чем за сутки. Иностранцам и их семьям помогут получить гражданство РФ и ИНН.

Напомним, серьезные меры финансовой поддержки желающим заключить контракт были введены в республике 6 июля 2024 года. Подробнее о выплатах и льготах на сайте Центра «Батыр» и портале «Забота о своих».