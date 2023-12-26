Нового Генконсула Турции ознакомили с потенциалом Иннополиса

Нового Генерального консула Турции в Казани Угура Йылмаза познакомили с возможностями ОЭЗ «Иннополис» и Университета Иннополис. С дипломатом встретился курирующий развитие города-спутника Казани заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, сообщает пресс-служба вице-премьера.

Собеседники обсудили обмен бизнес-миссиями в 2024 году и потенциальное сотрудничество Университета Иннополис с турецкими университетами. На встрече также присутствовали мэр Иннополиса Руслан Шагалеев и генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

Университет Иннополис входит в топ-20 российских вузов по версии мирового рейтинга Round University Ranking за 2023 год, в топ рейтинга российских вузов по качеству подготовки специалистов в области ИИ, в топ-100 работодателей России 2022 года по версии сервиса HeadHunter и занимает шестое место в рейтинге сервиса SuperJob по уровню заработных плат выпускников.

В число достижений вуза за последний год также входит начало работы онлайн-магистратуры по продакт-менеджменту и аналитике данных, создание «Иннокиберполигона» для обучения специалистов по информационной безопасности и открытие офиса в китайском городе Ханчжоу.

Кроме того, Генконсулу представили и возможности особой экономической зоны «Иннополис», которую четыре года подряд Минэкономразвития РФ признает самой эффективной технико-внедренческой зоной в России.

В последнее время ОЭЗ «Иннополис» взяла курс на развитие производственного направления и активно привлекает резидентов в новый технопарк в сфере высоких технологий «ИнноПарк» (там уже реализуются проекты по производству телеком-оборудования, автоматизации конвейерных систем и промышленной робототехнике).

Помимо этого, в завершающемся году в индустриальном парке «Лаишево» ОЭЗ «Иннополис» открылся завод по поверхностному монтажу электронных печатных плат, где будут выпускать 200 видов вычислительной техники.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ОЭЗ «Иннополис» пополнилась 12 стартапами и что в IT-городе впервые протестируют аэродоставку дронами в городской черте.

О планах нового Генерального Консула Турции в столице Татарстана можно прочитать в материале Угур Йылмаз: В планах привезти в Казань из Коньи ансамбль «кружащихся дервишей».