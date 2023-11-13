В Татарстане открылся новый завод компании ICL по выпуску материнских плат

На территории ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе Татарстана открылся новый завод группы компаний ICL по поверхностному монтажу электронных печатных плат и производству вычислительной техники. Старт новому производству дал лично Раис республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Сегодня знаковое событие. На этой площадке появился новый завод, который производит платы – пока 300 тысяч, ожидаем миллион. Этот проект – обеспечение независимости нашей страны в области IT», – отметил он.

Минниханов также поблагодарил за поддержку федеральный центр, правительство России, Министерство промышленности и торговли РФ и вручил благодарность Раиса РТ за большой вклад в развитие отрасли информационных технологий коллективу ICL Техно.

Заместитель министра торговли и промышленности РФ Василий Шпак на церемонии открытия завода подчеркнул, что создание производств в области электроники является одним из приоритетных направлений в Татарстане. Запуск новой производственной площадки ICL – яркое тому подтверждение.

«Ждём от ICL развития не только в части увеличения производства конечных устройств, но и расширения технологических переделов», – сказал Василий Шпак.

Он также напомнил, что в Минпромторге России реализуется комплексная экосистема мер поддержки радиоэлектронных предприятий, на развитие отрасли выделяется беспрецедентное финансирование – только в 2024 году заложено больше 211 млрд рублей.

Впервые о планах по строительству завода материнских плат в ОЭЗ «Иннополис» стало известно в конце апреля 2021 года, его возведение на территории особой экономической зоны началось годом позже. Инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд рублей, из которых 663 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности.

Завод компании ICL площадью более 8 тыс. кв. метров объединил цеха по поверхностному монтажу печатных плат, конвейерные линии производства вычислительной техники и новую тестовую лабораторию. На новом предприятии будут производить поверхностный монтаж печатных плат с установкой процессоров Intel, AMD, «Байкал» и «Эльбрус».

Производство собственных материнских плат позволит выпускать более 200 видов вычислительной техники российского производства. Мощности производства готовых изделий, таких как серверы, системы хранения данных, персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки, планшеты и решения на их основе рассчитаны на 1 миллион устройств в год.