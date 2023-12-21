Угур Йылмаз: «В планах привезти в Казань из Коньи ансамбль «кружащихся дервишей»

Угур Йылмаз: «Важным поворотным моментом на пути к независимости и утверждению Республики стало проявление воли нашего народа в Анкаре 23 апреля 1920 года»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ататюрк благодаря своим свершениям останется бессмертным лидером»

– Угур эфенди, недавно в Казани прошли празднования в честь 100-летия со дня основания Турецкой Республики. Обратили внимание, что в торжествах особое внимание было уделено Ататюрку…

– Это естественно. Важным поворотным моментом на пути к независимости и утверждению Республики стало проявление воли нашего народа в Анкаре 23 апреля 1920 года под руководством Великого лидера Мустафы Кемаля.

После окончания тяжелой войны за независимость против Союзных сил было созвано Великое национальное собрание Турции, а 29 октября 1923 года была провозглашена Турецкая Республика. Республика была создана в результате беспрецедентной борьбы и решимости турецкой нации под руководством Гази Мустафы Кемаля Ататюрка.

– Именно он заложил основы существования современной Турции?

– Да. Его реформы стали фундаментом прогресса и развития молодой Турции во многих областях, включая право, экономику, образование, здравоохранение и другие сферы. Преобразования Ататюрка стали фундаментом столетия единства, солидарности, сплоченности и демократических ценностей. Гази Мустафа Кемаль Ататюрк благодаря своим совершениям останется бессмертным лидером и проводником в сердцах каждого турецкого гражданина с его дальновидным, современным и инновационным взглядом и стратегическим гением.

Торжественная церемония празднования столетнего юбилея Турции в Казанском Tasigo Kazan Palace собрала множество почетных гостей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мой интерес к экономике начался в средней школе»

– Изучая вашу биографию, увидели, что вы уроженец Анкары. Что бы вы посоветовали посетить в турецкой столице?

– Могу порекомендовать посетить гостям столицы Аныткабир (мавзолей Ататюрка), Анкарский замок, мечеть Коджатепе, Библиотеку Президентского комплекса и Великое национальное собрание Турции. Также в городе множество удивительных музеев. К примеру, я бы порекомендовал заглянуть в Музей Рахми Коча, Музей анатолийских цивилизаций, Этнографический музей в Улусе и Музей войны за независимость. После долгих прогулок по этим достопримечательностям можно отдохнуть вечером на озере Эймир или в парках Сейменлер и Кугулу.

– Вы обучались в университете Гази, открытом по распоряжению Ататюрка, на экономиста. Почему именно это направление?

– Мой интерес к экономике начался в средней школе. Будучи подростком, я интересовался многими аспектами экономической жизни, среди которых была международная торговля, экономика развития, борьба с бедностью, энергетическая безопасность и экономика окружающей среды. В современном мире знание экономики необходимо для хорошего аналитического понимания глобальных и региональных событий и процессов, таких как интеграция.

«Когда в Турции упоминают слова «татары» и «Татарстан», люди всегда думают о хорошем: об исторических и культурных связях, о нашей дружбе» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Особенно памятным событием для меня стало посещение Орхонского района – это прародина турок»

– Как вы попали в МИД Турции?

– МИД предлагает благоприятные карьерные возможности для выпускников экономических факультетов. Кроме того, выпускники-экономисты могут работать практически в любой сфере, а профессия дипломата сегодня тесно связана с экономическими вопросами. Дипломаты помимо торгово-экономической дипломатии занимаются вопросами социально-экономической политики таких межгосударственных организаций, как ООН, ЕС, МОТ, Всемирная организация здравоохранения, а также вопросами безопасности, энергоснабжения, водоснабжения и экологии.

– В какую страну вас направили после устройства в МИД?

– Мое первое зарубежное назначение было в далеком 2001 году в Монголию. В дипломатической практике принято отправлять сначала в далекие и трудные регионы, но я был к этому готов. До поездки туда я мало что слышал об этой стране. Для меня она была открытием. Это государство занимает огромную географическую территорию, но при этом крайне низко заселено. Монголия сочетает в себе прекрасные степи, луга и суровые зимы, к которым сложно привыкнуть. Тяжело привыкал и к кухне. Здесь очень мало используют овощей при готовке. В кухне преобладают мясные блюда.

Узнавая Монголию, я понял, что это одно из тех редких мест на нашей планете, которое мало подвержено влиянию внешнего мира. Эта страна всегда занимала в моем сердце особое место. Здесь я приобрел важный профессиональный опыт, ценные воспоминания и хорошие дружеские связи. С тех пор я посетил эту страну три раза. Для тех, кто работает в дипломатии, первые назначения часто бывают памятными. Монголия особенна тем, что здесь располагается Орхонский район – это прародина тюрок. Мне посчастливилось два раза посетить места орхонских рунических письменных памятников и Орхонский водопад.

«Годы, проведенные на Восточном побережье и Вашингтоне, внесли большой вклад в мое профессиональное развитие»

– Куда Вас направили после Монголии?

– После я был направлен на два года в Нью-Йорк в порядке ротации. В США кроме профессионального опыта я намеревался получить степень магистра экономики. Во время моей службы Городской университет Нью-Йорка был наиболее подходящим местом для обучения. Обучаясь там, я мог оптимально сочетать работу и учебу. Выбор магистерской программы в этом вузе также был обусловлен качеством образования, его сильным преподавательским составом и широким выбором специальностей. Во время учебы я сосредоточился на методах ведения переговоров, эконометрике, прикладной микроэкономике и математической экономике. Моими научными работами были «экономика трансплантации органов» и «предсказуемость на финансовых рынках».

Образование, полученное в Нью-Йорке, было фундаментальным. Знания по экономике, которые я получил в Университете Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, и по политологии в Университете Глазго-Стратклайд в Эдинбурге послужили важной основой для подготовки моей докторской диссертации. Однако из-за плотного рабочего графика мне не удалось завершить обучение в докторантуре.

– Какие, на ваш взгляд, отличия у Нью-Йорка и столицы США?

– Нью-Йорк – это очень динамичный город, которому всегда есть что предложить людям. Отсюда и его прозвище «сочное яблоко». Вашингтон более спокойный. Там социальная жизнь не такая оживленная, как в Нью-Йорке. Годы, проведенные на Восточном побережье и Вашингтоне, внесли большой вклад в мое профессиональное развитие. Я многое узнал о жизни и завел много прочных дружеских связей.

«В современном мире знание экономики необходимо для хорошего аналитического понимания глобальных и региональных событий и процессов, таких как интеграция» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Когда в Турции упоминают слова «татары» и «Татарстан», люди всегда думают о хорошем»

– Когда произошло ваше знакомство с Россией?

– В 2002-2004 годах я дважды ездил в Турцию через Москву, но надолго не задерживался. Тогда я познакомился с Россией лишь мельком. Но я успел обратить внимание на необыкновенную красоту природы и эстетичность архитектуры, дружелюбие и спокойствие людей, невероятное уважение и приоритет пешеходов на дорогах, а также отсутствие постоянных гудков на дорогах.

– Знают ли о татарах в Турции?

– Когда в Турции упоминают слова «татары» и «Татарстан», люди всегда думают о хорошем: об исторических и культурных связях, о нашей дружбе. В Турции есть естественная симпатия к народу Татарстана. Жители Турции и Татарстана – братья. После приезда в Казань я понял, что это братство очень сильное и особенное.

– Что вам удалось посетить в республике после своего назначения?

– Расширяя связи между Турцией и Республикой Татарстан РФ, мы хотели бы развивать сотрудничество в авиационно-космической, судостроительной отрасли, в сфере яхтостроения, исламского банкинга, IT, нефтехимии, сельского хозяйства, туризма, гостиничного бизнеса, строительства, медицины и продукции халяль, в области деревообработки и лесного хозяйства.

Я уже посетил ОЭЗ «Алабуга», казанский ИТ-парк им. Б. Рамеева. Был очень впечатлен. Скоро планирую посетить Иннополис. Посмотрев на технические достижения Татарстана, я понял, что Турция и Татарстан могут сотрудничать и в области информационных технологий, в применении искусственного интеллекта как на академической основе, так и на базе компаний.

В будущем Генеральное консульство Турции в Казани планирует провести несколько концертов классической музыки Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В будущем Генеральное консульство Турции в Казани планирует провести несколько концертов классической музыки. Кстати, на днях в Большом концертном зале им. С. Сайдашева прошел прекрасный концерт турецкого пианиста Бурчина Бюке. В планах также привести из Коньи ансамбль дервишей, исполняющий церемонию «Сема», которые известны в России как «кружащиеся дервиши». Это представление они показывали в разных странах. Я надеюсь, что нам удастся провести Неделю турецкой культуры в «третьей столице».

Удалось ли побывать за пределами Татарстана?

Да. Я посетил Уфу. Там я пообщался с местными властями, принял участие в панельной дискуссии, посвященной Турции, организованной по случаю Международной недели бизнеса, и имел возможность выступить перед инвесторами и акционерами. На бизнес-форуме было подписано соглашение о производстве кранов между башкирской и турецкой компаниями. В ближайшие несколько месяцев собираюсь посетить Чувашию, Марий Эл и Самару.

Пользуясь случаем, хочу поздравить турецкую диаспору, наших друзей – граждан Российской Федерации и братские народы нашего консульского округа с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, удачи и счастья.

Владислав Безменов, «Миллиард.Татар»