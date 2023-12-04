Университет Иннополис открыл штаб-квартиру в Китае

Фото: пресс-служба Правительства Татарстана

В КНР, в городе Ханчжоу, открылся офис Университета Иннополис. Ожидается, что площадка займется продвижением образовательных услуг и продуктов вуза на китайском рынке, стимуляцией товарооборота с Татарстаном и Россией в целом, сообщает пресс-служба Правительства республики.

Ожидается, что в Россию начнутся поставки оборудования, электроники, роботов, комплектующих для беспилотников и других китайских разработок. Также будет налажен студенческий и академический обмен между Университетом Иннополис и вузами-партнерами из КНР.

Еще одно направление работы штаб-квартиры — экспорт технологий, продвижение исследовательских и других проектов, в том числе участие в выставках и форумах, локализация вуза в КНР.

«Открытие офиса в Китае — важный шаг в развитии инновационных и образовательных проектов Университета Иннополис и Республики Татарстан и масштабировании их на рынках дружественных стран», — подчеркнул вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, принимавший участие в церемонии открытия.

Зампред татарстанского Правительства отметил, что открытие офиса предоставит новые возможности для обмена знаниями и разработками, что важно в преддверии саммита БРИКС, который по предложению Президента России Владимира Путина пройдет в Казани в 2024 году.

В рамках церемонии подписано соглашение с центром трансфера и коммерциализации технологий Zhejiang Intellectual Property Exchange Center Co., Ltd. Ожидается, что совместно с Университетом Иннополис будет создан международный Российско-китайский центр коммерциализации РИД. Помимо этого, вуз подписал соглашения о сотрудничестве с четырьмя ключевыми партнерами: производителем чипов, компанией по производству робототехники, центром разработки и производства экзоскелетных роботов и мегазаводом коллаборативной и промышленной робототехники.