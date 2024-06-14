Ночью в Казани досрочно откроют движение по мосту Миллениум

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Сегодня в 23.00 в столице Татарстана досрочно откроют движение по мосту Миллениум — половина проезжей части была закрыта с начала апреля из-за капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Мост Миллениум — одна из ключевых транспортных артерий <...>, соединяющих две части города. Мы отремонтировали не только верхний слой дорожного покрытия, но и заново уложили основу и для большей надежности провели герметизацию моста», — прокомментировал выполнение работ опережающими темпами глава города Ильсур Метшин.

Изначально отремонтировать участок от улицы Вишневского до проспекта Фатыха Амирхана в направлении движения в сторону проспекта Фатыха Амирхана планировалось к 1 августа. Строители трудились с опережением графика и обещали завершить работы в июле, но открыть автомобильное движение удалось еще раньше.

После ремонта на мосту протяженностью 845 метров появился тротуар шириной 2,25 метра. Впервые после создания сооружения проведена полная очистка наружной гидроизоляции до металлоконструкции, уложено новое защищающее от коррозии трехслойное покрытие. Рабочие также уложили два слоя асфальтобетона, установили новые ограждения, отремонтировали и покрасили пилон. Для архитектурной подсветки смонтировано более 3,5 тыс. светильников — столько же, сколько и в прошлом году.

При этом не завершены пусконаладочные работы по декоративному освещению и ремонт пролетного строения, однако на автомобильное движение это не повлияет.