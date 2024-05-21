При благоприятной погоде капремонт Миллениума в Казани завершат на месяц раньше

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

При благоприятных метеоусловиях дорожные строители намерены завершить капитальный ремонт Миллениума в июле вместо августа — на сегодня работы выполнены на 60%. Об этом передает пресс-служба мэрии.

«Мост Миллениум — одна из важнейших транспортных артерий города. Закрытие даже одной части моста приводит к затруднению движения в других частях города. Однако мост испытывает высокую нагрузку, ежедневно по нему проезжает 50 тысяч автомашин, — отметил на выездном совещании мэр Ильсур Метшин. — Дорожные строители при благоприятных погодных условиях обещают завершить все работы раньше — в июле вместо конца августа по контракту».

Он напомнил, что нынешний капремонт стал первым за 20 лет эксплуатации объекта. Сейчас на мосту снято прежнее асфальтобетонное покрытие. Впервые была проведена полная очистка наружной гидроизоляции до металлоконструкции, началась укладка нового защитного слоя, которое предотвращает металл от коррозии. Ежедневно работают 42 дорожных строителя, задействовано 10 единиц спецтехники.

Протяженность моста составляет 845 метров. В 2023 году была отремонтирована первая часть конструкции и подъездные пути, работы на второй части начались в апреле этого года.

Напомним, всего в этом году в Казани отремонтируют 40 участков дорог, общая площадь которых с учетом дворов составит свыше 1 млн кв. м. На эти цели выделено 16,33 млрд рублей.

Фото: пресс-служба мэрии Казани.