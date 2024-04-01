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Часть моста «Миллениум» в Казани закрыта на ремонт
С 1 апреля по 1 августа в Казани ограничен проезд по мосту «Миллениум». Ранее информация об этом появлялась в сборнике документов и правовых актов исполкома.
Из-за ремонта для движения недоступен участок от ул.Вишневского до пр.Амирхана в сторону пр.Амирхана.
В период проведения работ для автомобилей организуют двустороннее движение по оставшейся части моста.
Напомним, что в прошлом году ремонт проводился на другой части конструкции. Однако срок работ был меньше — с июня по конец августа.
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