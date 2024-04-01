Часть моста «Миллениум» в Казани закрыта на ремонт

С 1 апреля по 1 августа в Казани ограничен проезд по мосту «Миллениум». Ранее информация об этом появлялась в сборнике документов и правовых актов исполкома.

Из-за ремонта для движения недоступен участок от ул.Вишневского до пр.Амирхана в сторону пр.Амирхана.

В период проведения работ для автомобилей организуют двустороннее движение по оставшейся части моста.

Напомним, что в прошлом году ремонт проводился на другой части конструкции. Однако срок работ был меньше — с июня по конец августа.