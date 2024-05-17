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Общество 17 мая 2024 11:44

В Казани до конца августа перекроют улицу Подлужная из-за покраски перекрытий Миллениума

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В Казани до конца августа перекроют улицу Подлужная из-за покраски перекрытий Миллениума
Фото: kzn.ru

В столице Татарстана частично ограничат движение по улице Подлужная из-за работ по покраске перекрытий моста Миллениум. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Участок дороги от улицы Толстого до моста Миллениум перекроют завтра, 18 мая. Он останется закрытым вплоть до 30 августа, пояснили в Комитете внешнего благоустройства города.

Ранее, 1 апреля, часть моста Миллениум закрыли на ремонт до 1 августа. Для движения недоступен участок от улицы Вишневского до проспекта Амирхана в сторону проспекта Амирхана. Кроме того, с 1 апреля же оказалась закрыта парковка возле экстрим-парка «УРАМ».

Подробнее о ремонте городских улиц читайте в материале «Татар-информа» Маршруты БРИКС, Горьковское шоссе и мост «Миллениум»: какие дороги обновят в Казани.

#Транспорт #ограничение движения #мост миллениум
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