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В Казани половину моста Миллениум закроют на ремонт до начала августа
В столице Татарстана половина моста Миллениум будет закрыта на ремонт с 1 апреля по 1 августа этого года. Соответствующее распоряжение заместителя руководителя исполкома города опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.
Речь идет об участке от улицы Вишневского до проспекта Фатиха Амирхана в направлении движения в сторону проспекта Фатиха Амирхана.
Во время ремонта будет организовано двустороннее движение по одной половине моста по аналогии с минувшим годом. Впрочем, срок ограничения движения тогда был меньше: три месяца (с начала июня до конца августа), а не четыре.
На Миллениуме предполагается восстановить гидроизоляцию, заменить все слои дорожного покрытия, установить подсветку, частично отремонтировать пролетные строения, опоры и другие элементы.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что определен подрядчик, который займется ремонтом второй очереди моста Миллениум.
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