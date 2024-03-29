Миллениум вошел в число самых впечатляющих мостов России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский мост Миллениум вошел в перечень самых впечатляющих мостов России, которые «точно заслуживают внимания путешественников». К такому выводу пришли эксперты туристического сервиса «Туту.ру».

«Мост Миллениум через Казанку — самый высокий в городе. Вантовый красавец с пилоном в виде буквы „М“ (миллениум — тысячелетие) был построен в очень короткие сроки, за восемь месяцев: начали строительство в начале 2004 года, а летом 2005-го уже сдали первую очередь. И всё — чтобы успеть к юбилею города», — описывают специалисты сервиса реалии, хорошо известные жителям столицы Татарстана, но, скорее всего, незнакомые путешественникам.

«Казанцы мост очень любят, хотя в шутку и называют его Линолеум», — замечает также пресс-служба сервиса.

В топ-8 впечатляющих российских мостов также вошли открытый в 1965 году арочный Саратовский мост через Волгу, соединяющий Саратов в Энгельсом, заработавший в 2012-м вантовый Золотой мост через залив Золотой Рог во Владивостоке, открытый в 2009-м Муромский мост через Оку (соединяет Муром с соседним городом Навашино) и мост Красный Дракон через Иртыш в Ханты-Мансийске 2004 года постройки (прозванный так из-за цвета металлоконструкций).

Кроме того, в перечень включены построенный в 2014-м Бугринский мост через Обь в Новосибирске (его арочный пролет считается самым длинным на территории стран СНГ), Ростовский разводной железнодорожный мост (возведенная в 1952 году копия моста 1917 года, взорванного в годы Великой Отечественной войны) и Хабаровский мост через Амур, строительство которого началось в 1913-м (после модернизации сооружения по его верхнему ярусу едут автомобили, а по нижнему — поезда).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани половину моста Миллениум закроют на ремонт до начала августа.