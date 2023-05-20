Ночь музеев в Казани: где пешие и конные сыграют в живые шахматы, а где грянет бал

Перформанс на выставке Сальвадора Дали и этномаркет современных ремесленников

Все филиалы Музея ИЗО Татарстана 20 мая будут работать с 11 до 22 часов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В главном здании – в усадьбе Сандецкого в полдень можно будет присоединиться к экскурсии для детей по экспозиции русского искусства, а в 13.00 — к беседе с хранителем музея Верой Немтиновой в интерьере выставки «Старообрядческая икона как историко-культурное явление». В это же время сотрудник музея Дина Хисамова начнет экскурсию «Путешествие в мир скульптуры». С 14.00 запланирована авторская экскурсия хранителя музея, старшего научного сотрудника Веры Прокопьевой «Фарфор, стекло и металл в собрании музея».

В 15.00 начнется авторская экскурсия от хранителей графики — Ольги Вербиной и Светланы Новиковой. Кроме этого, здесь пройдет экскурсия «Музей, коллекции, произведения» по экспозиции русского искусства XVI — начала XX века из собрания Музея ИЗО Татарстана и выставке «Казанские коллекционеры».

В 16.00 старший научный сотрудник Элеонора Новикова выступит с лекцией «Я большой любитель старины», приуроченной к 150-летию художника Станислава Жуковского.

В 17.00 начнется концерт классической музыки в Белокаминном зале музея. В 18.00 состоится лекция «Благотворительница. Судьба Ольги Сергеевны Александровой – Гейнс», и одновременно в парке музея начнется вечер поэзии с участием молодых поэтов Казани. В 20.00 в Белокаминном зале зазвучит концерт духовной музыки с участием камерного хора «Преображение».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Галерее современного искусства (ГСИ) в 11.00 в начнется экскурсия по выставке «Бубновый валет». В полдень запланирована экскурсия по выставке графики «Сюрреализм — это Я. Сальвадор Дали».

В полдень же будет начинаться лекция «Вестник Космической эволюции. Образ Елены Петровны Блаватской в творчестве семьи Рерихов» от сотрудника Международного Центра Рерихов Сергея Скородумова (Москва). Предварительная запись на лекцию, подчеркивают в пресс-службе музея, не потребуется. В 12.30 в ГСИ будет проходить мастер-класс по коллажу «Дали и компания», но запись на нее, обращают внимание в музее, уже закрыта.

В 13.00 начнется авторская экскурсия по выставке «Посвящение Кандинскому» с Галиной Зайдель, руководительницей галереи «Зайдель» (Кельн, Германия).

С 14.00 можно будет поучаствовать в мастер-классе для взрослых по эбру (технике рисования на поверхности воды с последующим переносом изображения на бумагу или другую твердую основу) с посещением выставки «Посвящение Кандинскому».

В 15.00 стартует программа для детей «Корабль авангардистов» на выставке «Бубновый валет», запись на которую, обращают внимание в музее, уже закончена. В 16.30 начнется бесплатная лекция «„Живописные команды“ в искусстве Советской Татарии (группы „Дастан“, „Тамга“, „Группа 17“)» искусствоведа и педагога Светланы Авдошиной. Предварительная запись на нее не нужна.

На 18.00 намечена лекция «Роль женщины в исламе» от основателя проекта «Ислам иначе» Рустема Батрова (в рамках XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum»). В 19.30 — лекция стилиста Светланы Сафиной «Ислам и мода. Тренды исламской моды» с демонстрацией одежды бренда «Бюро Бану» (в рамках XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum»). В 21.00 будет показан перформанс Дамира Булатова «Сюрреализм — это Я. Сальвадор Дали».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Этномаркет от современных ремесленников «Остаханә. Мастерская» будет работать с 14.00 до 20.00.

С 12.00 здесь начнутся тематические экскурсии по выставкам произведений Баки Урманче, «Наш адрес — Советский Союз», «Между Тунисом и Россией» по входному билету галереи.

В 14.00 по предварительной записи можно будет попасть на мастер-класс по орнаментальной росписи «Связующая нить» от художницы Гульназ Файзрахмановой. В 16.00 — на мастер-класс по каллиграфии на выставке «Тугра — персональный знак» от Наджипа Наккаша. Также в 16.00 на первом этаже галереи будет начинаться арт-квиз «Что мы знаем про искусство?», Стать его участником можно по предварительной записи.

В 17.00 можно посетить лекцию «Казанская фотография: от мастера к ученику, от ученика к мастеру» или по предварительной записи побывать на экскурсии в фонды и в реставрационную мастерскую живописи «Посторонним вход разрешен». В 19.00 совместно с Лигой студентов РТ на выставке «Наш адрес — Советский Союз» будет представлена иммерсивная постановка.

Фото: © «Татар-информ»

«История и истории» на любой лад от Национального музея РТ

Акция «Ночь музеев» в Национальном музее Татарстана начнется еще днем – 20 мая музей будет работать с 10 часов. Все мероприятия в этот день и вечер объединит, как подчеркивает пресс-служба музея, романтическая атмосфера XIX века и истории из разных областей жизни: науки, театра, музыки и так далее.

Так, заведующий отделом научной реконструкции Владислав Хабаров расскажет об Отечественной войне 1812 года, продемонстрирует оружие той эпохи. Для посетителей подготовлен квест «1895», который связан с историей и легендами музея и его здания — Гостиного двора. Также пройдут лекции о роли Волги в жизни Казанского края.

В «Театральных историях» гости увидят императорский передвижной кукольный театр, современный молодежный театр и программу от студентов Казанского театрального училища. Детей ждет рассказ на тему «Лев Толстой в мультипликации» с премьерным показом мультфильма.

В «Музыкальных историях» запланированы концерты живой музыки «Русские романсы XIX века», выступление струнного квартета «Казанское трио и друзья», фортепианные сочинения композиторов Татарстана, программа «Ритмы любимого города» от Казанской консерватории, музыкального колледжа и музыкальных школ Казани.

В «Ремесленных историях» на мастер-классах можно будет собственноручно сделать сувенир из кожи, глины, ниток, бумаги и так далее. Кроме того, представится возможность побывать на старинном балу в «Танцевальных историях, освоить светский этикет в «Модных историях» или стать свидетелем поэтического слэма от студентов театрального училища в «Литературных историях».

Фото предоставлено Национальным музеем РТ

Живые шахматы на площади Тысячелетия

Главным сюрпризом для казанцев от Национального музея РТ в этом году станут живые шахматы – уникальная масштабная программа с 18 до 19 часов на площади Тысячелетия. Под стенами Казанского Кремля воссоздадут «Бессмертную» шахматную партию 1851 года, фигурами в которой выступят участники военно-исторических клубов России.

Зрелищное шоу реконструкторы разыграют по инициативе и идее Музея-заповедника «Бородинское поле», с которым Национальный музей Республики Татарстан, как сообщал ранее «Татар-информ», подписал в феврале соглашение о сотрудничестве.

«В турнире „Живые шахматы" примут участие члены военно-исторических клубов России – это совершенно разные клубы. Кроме того, часть реконструкторов будет из Татарстана. Крупных орудий (пушек) задействовуют только четыре (на лафетах). Действие будет выглядеть как передвижение пеших фигур по доске. Гроссмейстеры разыграют определенную партию, а ведущий будет комментировать происходящее, чтобы живые фигуры перемещались по доске согласно тому, как сходил участник партии. То есть все действия гроссмейстеров на шахматной доске будут визуализированы реконструкторами на гигантской шахматной доске на площади», — пояснила специально для «Татар-информа» руководитель пресс-службы Музея-заповедника «Бородинское поле» Анна Хватова.

«Бессмертная» шахматная партия — одна из самых знаменитых в истории шахмат. Она признана высшим образцом романтических шахмат — тех, когда было принято принимать решение быстро, эффектно атаковать и жертвовать фигурами, а не погружаться в долгие раздумья перед тем, как сделать ход. «Бессмертная» партия состоялась в 1851 году между Адольфом Андерсеном и Леонелем Кизерицким.

Лошадей для партии «Живых шахмат» на площади Тысячелетия Казани предоставит конная полиция.

В 19.00, после завершения партии «Живых шахмат» на площади Тысячелетия, в музейном дворе начнется концерт. Здесь выступят джаз-оркестр «Фантазия» и Государственный камерный хор РТ под управлением Миляуши Таминдаровой.

Искусственный пруд и цирковые номера во дворе Казанского Кремля

В «Ночь музеев» Казанский Кремль протестирует двор Присутственных мест для летних событий. Здесь, к слову, к летнему сезону обустроили искусственный пруд, который уже опробовали утки. А в 17:45 у Консисторской башни бесплатно для всех желающих выступит Казанский цирк.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ожившая эпоха Александра Македонского

В центре `«Эрмитаж-Казань» в эти дни проходит масштабная выставка «Александр Македонский. Путь на Восток». Здесь посетители могут забраться в бочку Диогена, собрать огромную напольную мозаику – копию найденной в Помпеях, послушать ароматы-ассоциации к победоносному пути создателя огромной империи Александра Македонского и, конечно, увидеть уникальные экспонаты – словом, совершить путешествие длиною в 2500 лет.

В музее будет начинаться театрализованная программа «Ожившие герои»: студенты Казанского государственного института культуры предстанут в образах матери полководца Олимпиады, царя-противника Дария III. Бодхисаттва расскажет о таинственной силе притяжения Македонского к Индии, Птолемей I – о разделении империи Александра после его смерти.

На выставке предусмотрены шорт-экскурсии, которые также проведут для посетителей студенты Казанского государственного института культуры. Они изложат полную хронологию жизни Александра Македонского и познакомят с разнообразием произведений и культур на выставке.

«Сеанс театрализованной программы будет длиться 30-40 минут, в каждом участвовать смогут до 15 человек. Студенты в образах персон из жизни Александра Македонского будут рассуждать о личности полководца. Программа же шорт-экскурсий предполагает короткие экскурсии в каждом зале выставки с рассказом об экспонатах», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Центра «Эрмитаж-Казань».

В музее также можно будет посмотреть фильм «Портреты Александра Македонского. История и миф».

Также здесь пройдет акция «Ночуй-читай. Эрмитажная библиотека на выставке “Александр Македонский. Путь на Восток”». Гости смогут познакомиться с книгами о восточном походе Македонского, греческой культуре и произведениях искусства, представленных на выставке. Это шанс увидеть и прочитать редкие и уникальные книги, поступившие за последние годы и хранящиеся в библиотеке Центра «Эрмитаж-Казань», подчеркивают организаторы.

Ещё в музее можно будет стать участником мастер-класса по древнегреческой росписи. Желающим расскажут о чернофигурном и краснофигурном стиле росписи, основных типах греческих сосудов. Результатом станет авторская роспись гуашью в древнегреческом стиле.

Для участия в программах, обращают внимание в Центре «Эрмитаж-Казань», необходима предварительная запись на сайте музея.

Сумеречные экскурсии по музею с динозаврами

В Музее естественной истории Татарстана в зале «Кладовая недр» будет действовать площадка любителей настольных игр «Умные игры». Здесь можно будет сыграть в «Искателей минералов», «Мемо», «Дженгу», «Эволюцию», «Уно», «Крокодила», «Цуро», «Барабашку» и «Мастер слова».

Ещё здесь можно стать участником мастер-классов по оригами «Ночные жители». Дети от 6 лет будут делать из бумаги животных, которые ведут преимущественно ночной образ жизни. В процессе сотрудник музея расскажет детям интересные факты об этих животных.

Кроме того, здесь пройдут экскурсии «Драгоценности мира» по залу «Минералы Земли» с презентацией натуральных образцов минералов.

Ещё здесь можно будет стать зрителем медиаинсталляции «Казанское море» – посмотреть 10-минутный фильм об ископаемых видах животных, населявших Казанское море в пермский период — около 270 млн лет назад.

В 19.30 начнется лекция на тему «У вас прекрасный череп: эволюция, строение и разнообразие черепов млекопитающих». Слушатели узнают, как изменялся череп в эволюции и с чем это было связано.

С 21.00 будет начинаться самое интересное – сумеречные экскурсии (для посетителей от 6 лет). Экскурсия пройдет по четырем залам музея, погруженным в темноту: «Эпоха зверообразных ящеров», «Морские рептилии», «Время динозавров», «Мир млекопитающих». Обещают рассказать, что происходит в залах хмузея в ночные часы, когда двери для посетителей уже закрыты. При себе музейщики советуют иметь для участия в сумеречной экскурсии телефон (или фонарик).

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Коммуналка - в Манеже, бальная культура - в Музее истории государственности татарского народа

В выставочном зале «Манеж» в 18.30 запланирована семейная программа «Советские будни в карикатурах». Участники познакомятся с искусством карикатуры и советской культурой быта, отправятся в прошлое и побывают в коммунальной квартире 1960-1980 годов. Узнают, что такое коммуналки, историю их появления и особенности проживания. Во время экскурсии участникам предстоит также отгадывать загадки, ребусы и пройти викторину.

В 19.30 начнется мастер-класс по вышивке от мастериц московской галереи «Вышитых картин». Участницы выставки «Жизнь прекрасна» проведут встречу с посетителями и познакомят с задумкой, как самой выставки, так и с одноименным проектом, который объединил вышивальщиц со всех уголков России.

В 20.30 историк, коллекционер Григорий Ивойлов проведет авторскую экскурсию по Арт-пространству «Коммуналка». Для кого-то увлекательное путешествие в быт и историю советской жизни станет возвращением в детство, для кого-то это окажется незнакомой историей.

В Музее истории государственности татарского народа и РТ в 19.00 начнется лекция «Бальная культура XIX века» от Студии старинного танца Fleur de la danse. Это связано с тем, что в 1798 году в честь приезда императора Павла I в Казанском Кремле в здании Присутственных мест был устроен первый бал, куда, кроме членов «высшего света», были созваны богатейшие представители татарских купцов с семьями и духовенство, включая муфтия. Лекция расскажет о том, что представляла бальная культура XIX века и чем она была примечательна в Казани.

«Рецепты» соборных мечетей Казани и поиск артефакта кубачинцев – кинжала горцев

В Музее исламской культуры в 18.30 начнется экскурсия по выставке, приуроченной к 220-летию первого Казанского издания Корана. Участники познакомятся с уникальными предметами из Научной библиотеки КФУ, Национальной библиотеки РТ, Духовного управления мусульман РТ, Центра письменного наследия ИЯЛИ АН РТ, фондов Музея-заповедника «Казанский Кремль».

В 19.00 запланирована экскурсия по выставке «Соборные мечети Казани». На ней расскажут об архитектурных особенностях и истории строительства и функционирования дореволюционных, современных и проектируемых пятничных мечетей Казани.

С 19.30 можно будет стать участником квеста «Тайны Кул Шарифа», разгадав множество загадок от имама Кул Шариф, в честь которого названа мечеть в Казанском Кремле.

В Музее истории Благовещенского собора в 18.30 начнется экскурсия по выставке «Вдохновение Пасхи» и Музею истории Благовещенского собора.

В 19.00 – квест по Музею и временной выставке от Кота Казанского. Он излазил Благовещенский собор от куполов до подземного храма и решил юным посетителям позадавать про него загадки. Придется и участникам квеста побывать во всех уголках собора в поисках ответов.

В 19.45 здесь намечена научно-популярная лекция «Влияние Библии на русскую культуру» от профессора КФУ Юлии Матушанской.

В Музее Пушечного двора с 18.30 будет проходить квест по выставке «Кубачи-Зирехгеран. Город мастеров» – путешествие в мир села Кубачи и кубачинцев.

В 21.00 – экскурсия по выставке «Кубачи-Зирехгеран. Город мастеров», где слушателям предстоит не только слушать, но и отыскать важный артефакт – кинжал горца.