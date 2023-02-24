Античный «Титаник» и золото курганов: открылась выставка Эрмитажа «Александр Македонский»

Символически красную ленточку выставки перерезали Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Он не просто завоевывал пространство, но и оказал сильнейшее влияние на искусство этих территорий»

С 23 февраля Центр «Эрмитаж-Казань» встречает посетителей новой масштабной выставкой Государственного Эрмитажа «Александр Македонский. Путь на Восток». Официальное открытие проекта с античными вазами и золотыми украшениями, созданными до нашей эры, состоялось накануне. Символически красную ленточку выставки перерезали Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Такие уроки истории, причем древней эпохи, дорогого стоят. Пообщаться таким образом со всемирно известным Эрмитажем для нашего населения – это и обретение, и счастье. Спасибо, что вы нас приобщили! В исламе мы называем Александра Македонского Искандером. И ведь он не просто завоевывал пространство, завоевывал население, но и оказал сильнейшее влияние на искусство этих территорий. Меня это поразило. Я посмотрел выставку и понял, что раньше не задумывался, что такое огромное влияние на культуру могло быть – на культуру разных земель, разных народов. Это уму непостижимо! Выставка сделана настолько душевно и создает уверенность и в нашем народе, тем более в эти дни и в той обстановке, в какой сейчас находится весь мир», - сказал на вернисаже Шаймиев.

Посетителей встречает вводный зал с интерактивной картой походов Александра Македонского Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Первыми пришли посмотреть выставку туристы Казани из Екатеринбурга – семья Шатуновых: мама, папа и две дочери. На память они получили не только впечатления от экспозиции, тактильных, игровых и ароматических зон выставки, но и мерч проекта – сумку-шоппер, каталог, блокнот, карандаш.

Выставка разделена на несколько зон. Посетителей встречает вводный зал с интерактивной картой походов Александра Македонского. Прикоснувшись рукой к одной из точек на его маршруте, можно будет кликнуть фотографию и увидеть, как завоеванный великим полководцем город выглядит в современности. Здесь же размещается огромное двустороннее копье, которое смогут попытаться поднять все желающие. Следующие залы разделены на условные микропространства имитацией греческих колонн из белой ткани, свисающей с потолка вертикально, а также установленных копий - символа Восточного похода Македонского, маршрутом которого посетителям предлагает пройти музей. Дизайн выставки – отдельное произведение, хоть и современное, созданное специально для Центра «Эрмитаж-Казань» художниками Ильей Артамоновым и Александром Леухиным.

Наибольшей страховой стоимостью, по словам куратора выставки Анны Трофимовой, обладают золотая диадема с Геракловым узлом II века до н. э. Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы привезли много предметов из серебра, золота, драгоценных камней»

Меж тканевых белых колонн посетители могут рассмотреть античные скульптуры, фрагменты зданий. В витринах расположены другие крупные и мелкие археологические находки: оружие, шлемы, фалары и панцири воинов, скульптуры, а также ювелирные украшения и монеты. Все предметы так или иначе связаны с именем великого полководца. Из Петербурга в Казань Эрмитаж привез 41 ящик экспонатов суммарным весом 4,7 тонны. Из них наибольшей страховой стоимостью, по словам куратора выставки Анны Трофимовой, обладают золотая диадема с Геракловым узлом II века до н. э., золотой оливковый погребальный венок – аналог тому, что был в гробнице царя Филиппа II, отца Александра Македонского, ряд античных камелий – небольших ювелирных украшений, выполненных в технике барельефа на драгоценных, полудрагоценных камнях.

«Эллинизм – это время роскоши. Мы привезли довольно много предметов из серебра, золота, драгоценных камней. Предполагаю, что высокую страховую стоимость имеет также живопись. У нас на выставке представлены две живописные работы – Джованни Доменико Тьеполо и Джованни Баттиста Питтони. Предполагаю также, что это и предметы древнего вооружения: все они большая редкость, потому что сохранялись в погребениях и найдены при раскопках. Очень большая редкость - коптские ткани и фаюмский портрет (погребальный портрет, которым идентифицировали захораниваемую мумию, – прим. Т-и)», - рассказала Трофимова.

Еще один из экспонатов, к которому стоит присмотреться, – крупная фреска с изображением корабля «Исида» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В сущности этот корабль – такой античный “Титаник“ III века до нашей эры»

Еще один из экспонатов, к которому стоит присмотреться, – крупная фреска с изображением корабля «Исида». Экспонат открывает вторую линию залов выставки. Фреска выполнена в технике сграффито (процарапана) и когда-то составляла часть еще большего настенного изображения.

Фреска была раскопана Государственным Эрмитажем на древнегреческом городище Нимфей в 1982 году. Этот город находился на западном берегу Керченского пролива, у современного поселка Эльтиген (Героевское) в 17 км к югу от Керчи. Находка – наглядный пример работы реставраторов Эрмитажа. Она состоит из 10 тысяч фрагментов, которые специалисты в течение 10 лет, как мозаику, кропотливо подстраивали один под другой.

«Изображение греческого корабля настолько детально и правдоподобно (нос, корма, поднятые щиты…), что человек, видимо, изобразил реальный корабль, который проплывал по морю. Также на этой фреске множество надписей – имена, боги, неприличные стихи, как и в наше время иногда пишут. Скорее всего, это был дипломатический корабль для переговоров или торговой сделки. В сущности, этот корабль – такой античный “Титаник“ III века до нашей эры, который описывался в источниках: с фонтанами, статуями, золотом – красивый, комфортабельный. Это история о торговых и дипломатических отношениях эллинистического времени», – рассказала Трофимова.

В Эрмитаже хранятся и другие фрагменты этой настенной фрески. Там также много надписей, есть изображение корабля меньших размеров. Но корабль «Исида» – очень известное, настолько подробное и крупное изображение античного судна, каких в мире немного. Особую сложность реставраторам составило собрать фреску воедино, ведь она изначально создавалась как пазл, а когда ее нашли, она была рассыпана на тысячи кусочков.

«Эрмитаж даже получил премию Онасиса за этот труд», – подчеркнула в беседе с корреспондентом «Татар-информа» куратор выставки.

В специальной песочнице можно раскопать, как настоящий археолог, каменный портрет Александра Македонского. Всего тактильных станций пять Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В музее – трогай, бери, вдыхай!

Не только созерцание, но и действенное познание и запоминание истории посетителями – такую цель поставил перед собой Центр «Эрмитаж-Казань». Выставку сопровождают локации, в которых можно не просто пощупать какие-то копии экспонатов, но и, например, собрать из частичек разные виды античных сосудов на специальной магнитной доске. Можно раскопать в специальной песочнице, как настоящий археолог, каменный портрет Александра Македонского. Всего тактильных станций пять.

А еще можно ощутить рельеф в увеличенной копии и копии в масштабе 1:1 античной монеты статер 336–323 годов до н. э., фрагмент рельефа из Персеполя с изображением воина-гвардейца. Кроме того, к выставке подготовлены пять ассоциативных ароматов, которые также помогут посетителям получить больше воспоминаний, проходя по маршруту Восточного похода Александра Македонского. Ароматные станции посвящены Греции, Персии и Индии того времени.

К выставке подготовлены пять ассоциативных ароматов, которые также помогут посетителям получить больше воспоминаний, проходя по маршруту Восточного похода Александра Македонского Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Завершающий раздел выставки — наследие Александра Великого. Его представят картины и гравюры эпохи Возрождения, произведения прикладного искусства из фарфора, бронзы и драгоценных металлов. Все те же дизайнеры выставки Илья Артамонов и Александр Леухин создали для этого зала копию известной мозаики, где изображена битва Александра Македонского с царем Дарием III при Иссе. Не просто копия, а большой пазл, который сможет собрать каждый посетитель, ориентируясь на эрмитажный экспонат в витрине напротив. Этот небольшой фарфоровый пласт (17,5 х 34,4 см) с цветной росписью был в коллекции еще Императорского Эрмитажа уже в 1859 году. Он был изготовлен в Западной Европе как уменьшенная копия огромной римской мозаики (2,72 х 5,13 м) 100 года до нашей эры, найденной в Помпеях. Такие мини-копии с середины XIX века изготавливали для именитых туристов.

Самым запоминающимся экспонатом последнего раздела, вероятно, станет бочка Диогена. Это, конечно, не подлинник – скорее символ Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Однако самым запоминающимся экспонатом последнего раздела, вероятно, станет бочка Диогена. Это, конечно, не подлинник – скорее символ. В нее можно будет забраться и послушать миф о Диогене и Александре Македонском, причем как на русском, так и на татарском языке. Побывать в жилище Диогена захотел и Михаил Пиотровский. Он сам заявил об этом, но не решился исполнить желание в присутствии большого числа камер.

Выставка «Александр Македонский. Путь на Восток» будет работать в Центре «Эрмитаж-Казань» до 8 октября. Школьникам, напомним, вход на нее бесплатный (при индивидуальном посещении, не организованной группой). Возможно посещение выставки по «Пушкинской карте», а также бесплатно для всех категорий посетителей в первый вторник каждого месяца (пропуск в этот день осуществляется по сеансам).