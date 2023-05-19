«Прорыв вопреки всем запретам»: Музей ИЗО представил международное посвящение Кандинскому

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, в Международный День музеев открылась выставка-посвящение русскому художнику, основоположнику абстракционизма Василию Кандинскому. Проект международный и навеян картиной Кандинского «Импровизация 34» из собрания казанского Музея ИЗО.

Идея выставки принадлежит руководителю галереи «Зайдель» в Кёльне Галине Зайдель, корни которой связаны с Казанью. Именно она предложила пофантазировать художникам из разных стран на тему творчества Кандинского и в частности его картины, хранящейся в Казани, – «Импровизация 34». Произведение было написано Кандинским в Мюнхене в 1913 году.

«В 2019 году мы были на Международной казанской биеннале графики, тогда я и увидела эту картину Кандинского и задумала сделать некий проект, посвященный ей и Кандинскому. А наша совместная работа с Музеем ИЗО РТ еще дольше – мы сотрудничаем с 2016 года. И вот в этот раз сделали проект, посвященный 110-летию создания этой картины. Он так и называется – “Посвящение Кандинскому. Вариации на тему «Импровизации»”. Проект должен был быть представлен в 2021 году (перенесен из-за пандемии коронавируса и политической обстановки – прим. Т-и), он подразумевает три этапа в биографии Кандинского – Россия, Германия и Франция. На выставке три моих художника из Германии представили свои работы и одна художница из Парижа», – рассказала Галина Зайдель.

Помимо Ульрика Эллер-Рютер, Керстин Нике, Чая Браатц и Нины Ульрикс соавторами выставки стали также из Италии Роберто Джанинетти, из Латвии Валентин Даниленко, казанцы Александр Артамонов, Вера Карасева, Рамин Нафиков и Лена Волкова, а также художники из Севастополя – Владимир Бойченко, Ксения Горбунова, Линда Обидина и Юрий Манько.

Крым, к слову, один из регионов, где также планируют экспонировать в России выставку «Посвящение Кандинскому. Вариации на тему “Импровизации”». Предварительная договоренность, отметила также Зайдель, была с Музеем Васнецова (Москва). Проект увидит также Кельн, где выставка пройдет в галерее «Зайдель».

«Случился прорыв: несмотря ни на что, вопреки всем запретам, всем санкциям, все-таки Кандинский объединил на нашей площадке многих художников западных стран и, конечно, же наших. Это очень радостное событие. Я вспоминаю гигантскую выставку в Милане, потому что Кандинский мечтал, чтобы его произведения объединят. Они разлетелись по всему миру, теперь они в разных коллекциях – и музеев, и частных собраний, и собираются таким красивым светящимся моментом в выставочных проектах, как в Милане. Но наша картина была лучшая, уверяю вас. Вокруг этой картины было собрано декоративно-прикладное искусство, русское, древне-русское, мультимедиа, но работа из нашего музея была замечательно освещена – просто шедевр! Сегодняшний проект настолько гармоничен. Я очень благодарна Галине Зайдель – это наш очень давний партнер, благодарна нашим художникам, что вы не прекращаете эти связи, не прерываете. А их невозможно прервать, потому что художник – это человек вне политики, вне каких-других жизненных ситуаций. Они всегда стремятся друг к другу, всегда стремятся познать творчество друг друга и радуются встрече друг с другом», – подчеркнула на вернисаже директор Музея ИЗО РТ, почетный член РАХ Розалия Нургалеева.

Сам Кандинский, отметим, еще в 1911 году писал: «Моя мечта – возможно тесное сближение искусств разных стран».

В Галерее современного искусства Казани выставку «Посвящение Кандинскому. Вариации на тему “Импровизации”» можно будет увидеть в течение всего 11 дней – до 28 мая. В тур по России и в Германию она отправится без картины самого Кандинского, которая вернется на проходящую сейчас в ГСИ выставку авангардизма «Бубновый валет».