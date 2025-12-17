Низкая смертность младенцев и новые поликлиники: достижения медицины Татарстана в 2025-м

Сколько новых медицинских объектов открылись в Татарстане в 2025 году? Каковы темпы диспансеризации? Доверяет ли медицина РТ искусственному интеллекту? Что планируют обновить в РКБ? Ответы на эти и другие вопросы с итоговой встречи министра здравоохранения РТ Альмира Абашева с журналистами в репортаже «Татар-информа».





Подведение итогов уходящего года в сфере здравоохранения сегодня началось с экскурсии по зданию новой детской поликлинике №11 в ЖК «Волжские просторы»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Медицинская инфраструктура развивается и наполняется жизнью»

Подведение итогов уходящего года в сфере здравоохранения сегодня началось с экскурсии по зданию новой детской поликлиники №11 в ЖК «Волжские просторы», которую провела для журналистов главный врач Анжелика Бригаднова. Напомним, эта поликлиника – один из двух новых медицинских объектов, которые накануне открыл в Казани Раис РТ.

Эту детскую поликлинику построили за восемь месяцев по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Анжелика Бригаднова: «Поликлиника была очень нужна, потому что без нее были сильно нагружены участки на улицах Баки Урманче и Павлюхина» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня к филиалу поликлиники "Волжские просторы" прикреплены 10 тысяч детей. В течение полугода их станет более 13 тысяч. Поликлиника была очень нужна, потому что без нее были сильно нагружены участки на улицах Баки Урманче и Павлюхина», – рассказала Анжелика Бригаднова.

В поликлинике два отдельных входа для пациентов и один вход для сотрудников. Здесь работают семь педиатров, за каждым из которых закреплено 1470 детей. Есть и узкие специалисты: стоматолог, детский гинеколог, уролог, отоларинголог, психиатр и другие.

Новое здание в микрорайоне «Волжские просторы» – первый филиал поликлиники, где появился кабинет ренгтен-диагностики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новое здание в микрорайоне «Волжские просторы» – первый филиал поликлиники, где появился кабинет ренгтен-диагностики. Дело в том, что остальные отделения располагаются в жилых домах, что запрещает установку оборудования для рентгенографии.

«Процедурные кабинеты облицованы плиткой с веселыми картинками. На стене в рентген-кабинете – рисунок на тему космоса. Делается это для того, чтобы деткам не было страшно. Каждый этаж поликлиники выкрашен в свой цвет», – отметила Анжелика Бригаднова.

Каждый этаж поликлиники выкрашен в свой цвет. Процедурные кабинеты облицованы плиткой с веселыми картинками Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пока поликлиника открыта в тестовом режиме – для маленьких пациентов с признаками гриппа и ОРВИ работает фильтр. В течение ближайших трех-пяти дней медучреждение заработает в полную силу.

«Микрорайон только застраивается, сегодня это труднодоступное для транспорта место. Через некоторое время это будет одним из сердец микрорайона, куда дети будут приходить для наблюдения у врачей. Благодаря реализации нацпроектов инфраструктура развивается и наполняется жизнью», – отметил Альмир Абашев.

С этих слов началась итоговая пресс-конференция министра здравоохранения Республики Татарстан Альмира Абашева.

Пока поликлиника открыта в тестовом режиме Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первичное звено обновили, на очереди крупные больницы

Медицинская инфраструктура Татарстана в 2025 году обновлялась и росла. С начала года в республике отремонтировали 248 и построили 40 новых медицинских объектов.

«Среди 40 объектов: две новые поликлиники, открытие которых мы видели вчера, две большие врачебные амбулатории в пригородах Казани и Альметьевска, а также 36 фельдшерско-акушерских пунктов для нужд сельчан», – сказал глава Минздрава РТ.

Медицинские организации Татарстана получили 2330 единиц оборудования и 180 новых автомобилей. Автопарк Казани был обновлен практически полностью.

На открытии новых поликлиник в «Весне» и «Волжских просторах» Рустам Минниханов рассказал о планах руководства региона по модернизации ведущих высокотехнологичных центров, в частности Республиканской клинической больницы. Отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа», министр здравоохранения РТ рассказал о том, на какой стадии сейчас находится проект.

«Идея пока разрабатывается. В первую очередь мы будем обращать внимание на хирургический блок, реанимационную помощь, санавиацию и приемно-диагностическое отделение», – объяснил Абашев.

Альмир Абашев: «Обследования проходят двойную проверку, врач всегда проверяет работу искусственного интеллекта. Полностью полагаться на ИИ запрещено» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Полностью полагаться на ИИ – запрещено

Искусственный интеллект сегодня активно входит в нашу жизнь. Этот инструмент будущего применяется и в сфере здравоохранения Татарстана.

«Республиканский радиологический дата-центр, или сокращенно РДЦ, применяет три вида искусственного интеллекта. Это компьютерное зрение на флюорографию, маммографию и КТ легких. Планируется добавить в этот список РКТ и МРТ головного мозга», – сообщил министр здравоохранения.

Абашев заверил: обследования проходят двойную проверку, врач всегда проверяет работу искусственного интеллекта. Полностью полагаться на ИИ запрещено. И неспроста: в 11% исследований ИИ допускает ошибки.

«Младенческая смертность упала на 47% и составляет 1,9 промилле» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Успехи в охране материнства и детства – гордость медицины Татарстана

С 2019 года, то есть за время реализации нацпроектов, в республике на 16% снизилась смертность от болезней системы кровообращения и на 4% от новообразований. Младенческая смертность упала на 47% и составляет 1,9 промилле. Материнской смертности не зафиксировали вовсе.

«Мы на третьем месте в стране среди регионов с самыми низкими потерями среди младенцев. Это отражает как качество работы медиков, так и уровень социально-экономического развития региона. Все это стало возможно благодаря огромному вкладу федеральных и региональных властей», – отметил Альмир Абашев.

Успехи в охране материнства и детства – самая большая гордость для медицины Татарстана, сказал Абашев. Это итог кропотливой работы десятилетиями, работы перинатальных центров во всей республике. К слову, завтра в Альметьевске примет первых пациентов новый роддом.

«Завтра мы откроем перинатальный центр на 18 тысяч квадратных метров. Первый ребенок, рожденный там, будет выписан в ближайшие дни», – сказал Абашев.

«Татар-информ» рассказывал, что в новом перинатальном центре предусмотрено 168 коек для женщин и 85 – для новорожденных. Ежегодно здесь смогут принимать до 3 тысяч родов.

В этом году диспансеризацию прошли 87,8% от запланированного числа жителей Татарстана Фото: © «Татар-информ»

В этом году диспансеризацию прошли 87,8% жителей РТ от плана

«По итогам десяти месяцев года татарстанцы 17 миллионов раз обращались в поликлиники. Каждый житель в среднем четыре раза контактировал с системой здравоохранения. Мы зафиксировали около 800 тысяч госпитализаций – стационары делают огромную работу», – рассказал министр.

В этом году диспансеризацию прошли 87,8% от запланированного числа жителей Татарстана. И хотя план не выполнен полностью, охват диспансеризацией за последние годы вырос на треть – это серьезный вызов для системы здравоохранения, с которым она успешно справляется.

«Два года назад по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова мы внедрили проект диспансеризации репродуктивного здоровья. Мы продолжаем проводить обследования на рабочих местах, без отрыва от производства», – сказал Альмир Абашев.

В Республике Татарстан активно работают мобильные поликлиники. В уходящем году почти 90 тысяч сельчан получили консультации врачей, в том числе передовых больниц региона.

Абашев подчеркнул: нагрузки на врачей из-за нехватки кадров не могут длиться вечно. Система здравоохранения и муниципалитеты разрабатывает меры, чтобы исправить ситуацию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Потерять врача гораздо легче, чем привлечь»

Сегодня в республике работают 13 тысяч врачей. Уровень укомплектованности средний, как и по всей стране.

«Мы констатируем сложную ситуацию с укомплектованностью врачами практически всех специальностей. От этого страдают все города с населением до полумиллиона человек. У нас есть район, укомплектованный на 51,2%. Один врач там делает работу практически за двоих», – рассказал министр здравоохранения Татарстана.

Абашев подчеркнул: нагрузки на врачей из-за нехватки кадров не могут длиться вечно. Система здравоохранения и муниципалитеты разрабатывает меры, чтобы исправить ситуацию.

«Это своего рода многонитевая ткань. У врача должно быть доступное жилье и компенсационные выплаты, которые конкурируют с другими территориями. Уровень зарплаты должен тоже быть конкурентным. Нам предстоит большая работа – это не делается в один день. Потерять врача гораздо легче, чем привлечь», – констатировал Альмир Абашев.

В то же время, по данным Минздрава, удовлетворенность населения медицинской помощью выросла за последние четыре года с 47,5% до 60,7%, и это один из главных показателей работы всей сферы.