Низкая смертность младенцев и новые поликлиники: достижения медицины Татарстана в 2025-м
Министр здравоохранения РТ на встрече со СМИ подвел итоги работы в уходящем году
Сколько новых медицинских объектов открылись в Татарстане в 2025 году? Каковы темпы диспансеризации? Доверяет ли медицина РТ искусственному интеллекту? Что планируют обновить в РКБ? Ответы на эти и другие вопросы с итоговой встречи министра здравоохранения РТ Альмира Абашева с журналистами в репортаже «Татар-информа».
«Медицинская инфраструктура развивается и наполняется жизнью»
Подведение итогов уходящего года в сфере здравоохранения сегодня началось с экскурсии по зданию новой детской поликлиники №11 в ЖК «Волжские просторы», которую провела для журналистов главный врач Анжелика Бригаднова. Напомним, эта поликлиника – один из двух новых медицинских объектов, которые накануне открыл в Казани Раис РТ.
Эту детскую поликлинику построили за восемь месяцев по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
«Сегодня к филиалу поликлиники "Волжские просторы" прикреплены 10 тысяч детей. В течение полугода их станет более 13 тысяч. Поликлиника была очень нужна, потому что без нее были сильно нагружены участки на улицах Баки Урманче и Павлюхина», – рассказала Анжелика Бригаднова.
В поликлинике два отдельных входа для пациентов и один вход для сотрудников. Здесь работают семь педиатров, за каждым из которых закреплено 1470 детей. Есть и узкие специалисты: стоматолог, детский гинеколог, уролог, отоларинголог, психиатр и другие.
Новое здание в микрорайоне «Волжские просторы» – первый филиал поликлиники, где появился кабинет ренгтен-диагностики. Дело в том, что остальные отделения располагаются в жилых домах, что запрещает установку оборудования для рентгенографии.
«Процедурные кабинеты облицованы плиткой с веселыми картинками. На стене в рентген-кабинете – рисунок на тему космоса. Делается это для того, чтобы деткам не было страшно. Каждый этаж поликлиники выкрашен в свой цвет», – отметила Анжелика Бригаднова.
Пока поликлиника открыта в тестовом режиме – для маленьких пациентов с признаками гриппа и ОРВИ работает фильтр. В течение ближайших трех-пяти дней медучреждение заработает в полную силу.
«Микрорайон только застраивается, сегодня это труднодоступное для транспорта место. Через некоторое время это будет одним из сердец микрорайона, куда дети будут приходить для наблюдения у врачей. Благодаря реализации нацпроектов инфраструктура развивается и наполняется жизнью», – отметил Альмир Абашев.
С этих слов началась итоговая пресс-конференция министра здравоохранения Республики Татарстан Альмира Абашева.
Первичное звено обновили, на очереди крупные больницы
Медицинская инфраструктура Татарстана в 2025 году обновлялась и росла. С начала года в республике отремонтировали 248 и построили 40 новых медицинских объектов.
«Среди 40 объектов: две новые поликлиники, открытие которых мы видели вчера, две большие врачебные амбулатории в пригородах Казани и Альметьевска, а также 36 фельдшерско-акушерских пунктов для нужд сельчан», – сказал глава Минздрава РТ.
Медицинские организации Татарстана получили 2330 единиц оборудования и 180 новых автомобилей. Автопарк Казани был обновлен практически полностью.
На открытии новых поликлиник в «Весне» и «Волжских просторах» Рустам Минниханов рассказал о планах руководства региона по модернизации ведущих высокотехнологичных центров, в частности Республиканской клинической больницы. Отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа», министр здравоохранения РТ рассказал о том, на какой стадии сейчас находится проект.
«Идея пока разрабатывается. В первую очередь мы будем обращать внимание на хирургический блок, реанимационную помощь, санавиацию и приемно-диагностическое отделение», – объяснил Абашев.
Полностью полагаться на ИИ – запрещено
Искусственный интеллект сегодня активно входит в нашу жизнь. Этот инструмент будущего применяется и в сфере здравоохранения Татарстана.
«Республиканский радиологический дата-центр, или сокращенно РДЦ, применяет три вида искусственного интеллекта. Это компьютерное зрение на флюорографию, маммографию и КТ легких. Планируется добавить в этот список РКТ и МРТ головного мозга», – сообщил министр здравоохранения.
Абашев заверил: обследования проходят двойную проверку, врач всегда проверяет работу искусственного интеллекта. Полностью полагаться на ИИ запрещено. И неспроста: в 11% исследований ИИ допускает ошибки.
Успехи в охране материнства и детства – гордость медицины Татарстана
С 2019 года, то есть за время реализации нацпроектов, в республике на 16% снизилась смертность от болезней системы кровообращения и на 4% от новообразований. Младенческая смертность упала на 47% и составляет 1,9 промилле. Материнской смертности не зафиксировали вовсе.
«Мы на третьем месте в стране среди регионов с самыми низкими потерями среди младенцев. Это отражает как качество работы медиков, так и уровень социально-экономического развития региона. Все это стало возможно благодаря огромному вкладу федеральных и региональных властей», – отметил Альмир Абашев.
Успехи в охране материнства и детства – самая большая гордость для медицины Татарстана, сказал Абашев. Это итог кропотливой работы десятилетиями, работы перинатальных центров во всей республике. К слову, завтра в Альметьевске примет первых пациентов новый роддом.
«Завтра мы откроем перинатальный центр на 18 тысяч квадратных метров. Первый ребенок, рожденный там, будет выписан в ближайшие дни», – сказал Абашев.
«Татар-информ» рассказывал, что в новом перинатальном центре предусмотрено 168 коек для женщин и 85 – для новорожденных. Ежегодно здесь смогут принимать до 3 тысяч родов.
В этом году диспансеризацию прошли 87,8% жителей РТ от плана
«По итогам десяти месяцев года татарстанцы 17 миллионов раз обращались в поликлиники. Каждый житель в среднем четыре раза контактировал с системой здравоохранения. Мы зафиксировали около 800 тысяч госпитализаций – стационары делают огромную работу», – рассказал министр.
В этом году диспансеризацию прошли 87,8% от запланированного числа жителей Татарстана. И хотя план не выполнен полностью, охват диспансеризацией за последние годы вырос на треть – это серьезный вызов для системы здравоохранения, с которым она успешно справляется.
«Два года назад по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова мы внедрили проект диспансеризации репродуктивного здоровья. Мы продолжаем проводить обследования на рабочих местах, без отрыва от производства», – сказал Альмир Абашев.
В Республике Татарстан активно работают мобильные поликлиники. В уходящем году почти 90 тысяч сельчан получили консультации врачей, в том числе передовых больниц региона.
«Потерять врача гораздо легче, чем привлечь»
Сегодня в республике работают 13 тысяч врачей. Уровень укомплектованности средний, как и по всей стране.
«Мы констатируем сложную ситуацию с укомплектованностью врачами практически всех специальностей. От этого страдают все города с населением до полумиллиона человек. У нас есть район, укомплектованный на 51,2%. Один врач там делает работу практически за двоих», – рассказал министр здравоохранения Татарстана.
Абашев подчеркнул: нагрузки на врачей из-за нехватки кадров не могут длиться вечно. Система здравоохранения и муниципалитеты разрабатывает меры, чтобы исправить ситуацию.
«Это своего рода многонитевая ткань. У врача должно быть доступное жилье и компенсационные выплаты, которые конкурируют с другими территориями. Уровень зарплаты должен тоже быть конкурентным. Нам предстоит большая работа – это не делается в один день. Потерять врача гораздо легче, чем привлечь», – констатировал Альмир Абашев.
В то же время, по данным Минздрава, удовлетворенность населения медицинской помощью выросла за последние четыре года с 47,5% до 60,7%, и это один из главных показателей работы всей сферы.