Завтра в Альметьевске откроется новый перинатальный центр
Министр здравоохранения РТ Альмир Абашев
Завтра в Альметьевске новый перинатальный центр примет первых пациентов. Об этом на итоговой пресс-конференции ведомства рассказал министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.
«Завтра мы откроем перинатальный центр на 18 тысяч квадратных метров. Первый ребенок, рожденный там, будет выписан в ближайшие дни», – сказал Абашев.
«Татар-информ» рассказывал, что в новом перинатальном центре предусмотрено 168 коек для женщин и 85 – для новорожденных. Ежегодно здесь смогут принимать до трех тысяч родов.