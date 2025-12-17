news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 декабря 2025 11:02

Завтра в Альметьевске откроется новый перинатальный центр

Читайте нас в
Телеграм
Завтра в Альметьевске откроется новый перинатальный центр
Министр здравоохранения РТ Альмир Абашев
Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Завтра в Альметьевске новый перинатальный центр примет первых пациентов. Об этом на итоговой пресс-конференции ведомства рассказал министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Завтра мы откроем перинатальный центр на 18 тысяч квадратных метров. Первый ребенок, рожденный там, будет выписан в ближайшие дни», – сказал Абашев.

«Татар-информ» рассказывал, что в новом перинатальном центре предусмотрено 168 коек для женщин и 85 – для новорожденных. Ежегодно здесь смогут принимать до трех тысяч родов.

#Альметьевск #минздрав рт #перинатальный центр #роды
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

17 декабря 2025
Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

16 декабря 2025