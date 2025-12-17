За этот год в Татарстане были построены 40 новых медицинских объектов

В 2025 году в Республике Татарстан построили 40 новых медицинских объектов. Об этом на итоговой пресс-конференции ведомства сообщил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Среди 40 объектов: две новые поликлиники, открытие которых мы видели вчера, две большие врачебные амбулатории в пригородах Казани и Альметьевска, а также 36 фельдшерско-акушерских пунктов», – отметил он.

Кроме того, по словам министра, с начала года в республике отремонтировали 248 медицинских объектов.

Министр здравоохранения РТ Альмир Абашев Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Накануне на открытии двух новых поликлиник в ЖК «Весна» и «Волжские просторы» присутствовал и Раис РТ Рустам Минниханов. «Два микрорайона нашей столицы получили очень достойные медицинские объекты. Поздравляем! В добрый путь», – напутствовал он.

Строительство велось при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».