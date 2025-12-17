news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 декабря 2025 16:20

Снимки РКТ и МРТ головного мозга в Татарстане начнет читать искусственный интеллект

Читайте нас в
Телеграм

Снимки рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной томографии в Татарстане будет читать искусственный интеллект. Об этом на итоговой пресс-конференции ведомства сообщил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Республиканский радиологический дата-центр или, сокращенно, РДЦ, применяет три вида искусственного интеллекта. Это компьютерное зрение на флюорографию, маммографию и КТ легких. Планируется расширение на РКТ и МРТ головного мозга», – сказал министр здравоохранения.

Абашев заверил: обследования проходят двойную проверку, врач всегда проверяет работу искусственного интеллекта. Полностью полагаться на ИИ запрещено. И неспроста: в 11% исследований он допускает ошибки.

Подробнее о работе РДЦ и о том, как искусственный интеллект помогает медикам, читайте в репортаже «Татар-информа».

#искусственный интеллект #мрт #мозг #Здоровье #медицина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

17 декабря 2025
Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

16 декабря 2025