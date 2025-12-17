Снимки РКТ и МРТ головного мозга в Татарстане начнет читать искусственный интеллект

Снимки рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной томографии в Татарстане будет читать искусственный интеллект. Об этом на итоговой пресс-конференции ведомства сообщил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Республиканский радиологический дата-центр или, сокращенно, РДЦ, применяет три вида искусственного интеллекта. Это компьютерное зрение на флюорографию, маммографию и КТ легких. Планируется расширение на РКТ и МРТ головного мозга», – сказал министр здравоохранения.

Абашев заверил: обследования проходят двойную проверку, врач всегда проверяет работу искусственного интеллекта. Полностью полагаться на ИИ запрещено. И неспроста: в 11% исследований он допускает ошибки.

