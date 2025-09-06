Минниханов в Альметьевске посетил новый перинатальный центр

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время рабочей поездки в Альметьевск принял участие в мероприятиях ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности и посетил новый перинатальный центр. Учреждение создано на базе Альметьевской межрайонной многопрофильной больницы после завершения строительства. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В центре предусмотрено 168 коек для женщин и 85 – для новорожденных. Ежегодно здесь смогут принимать до 3 тысяч родов. Новый объект станет важным звеном в системе здравоохранения юго-востока Татарстана и республики в целом.

Рустам Минниханов осмотрел помещения центра, где будут работать современное приемное отделение с экстренной операционной, женская консультация с центром вспомогательных репродуктивных технологий и специализированные отделения для матерей и детей.

В ходе общения с врачами лидер республики отметил, что в Татарстане особое внимание уделяется модернизации медицинской инфраструктуры и созданию комфортных условий для специалистов.