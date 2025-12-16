«Жилье еще вводят, а их уже построили»: какие врачи будут принимать в новых поликлиниках?

Сегодня в Советском и Приволжском районах Казани торжественно открыли филиалы городских поликлиник. О том, какие виды помощи здесь будут доступны и справятся ли поликлиники с наплывом пациентов из растущих жилых комплексов, – в репортаже «Татар-информа».





Сегодня была открыта поликлиника для взрослых в микрорайоне «Весна»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нам важно, чтобы качество медицинского обслуживания было на уровне»

Сегодня столица Татарстана обзавелась двумя новыми медицинскими объектами. Были открыты поликлиника для взрослых в микрорайоне «Весна» и детская поликлиника в ЖК «Волжские просторы».

Помимо представителей медицинского сообщества республики на торжественную церемонию прибыли Раис РТ Рустам Минниханов, депутат Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов, мэр Казани Ильсур Метшин.

Здание городской поликлиники №20 на улице Фикрята Табеева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Были открыты здания городской поликлиники № 20 на улице Фикрята Табеева, а также детской поликлиники №11 на улице Вячеслава Алемасова. Строительство обоих зданий стартовало в начале этого года и завершилось к августу. Общая стоимость проектов превысила 2,5 млрд рублей.

«Это современнейшие здания, оснащенные лучшим оборудованием. Такие объекты уникальны для нашей республики. Здесь созданы все условия, ведь вопросы здравоохранения были и остаются приоритетными для нас – это качество жизни татарстанцев», – отметил Рустам Минниханов.

Всего в этом году в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и республиканских проектов было построено и отремонтировано 282 объекта здравоохранения на 6,3 млрд рублей. Для первичного звена построены 53 и отремонтирован 151 объект.

Рустам Минниханов: «Такие объекты уникальны для нашей республики. Здесь созданы все условия, ведь вопросы здравоохранения были и остаются приоритетными для нас – это качество жизни татарстанцев» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам Раиса Татарстана, руководство региона наметило проект по модернизации ведущих высокотехнологичных центров. Планируется модернизация Республиканской клинической больницы, районных и городских больниц.

«Нам важно, чтобы качество медицинского обслуживания было на уровне. Это не только здания, это люди. Да, у нас есть вопросы по части укомплектованности кадрами. Новый министр здравоохранения Альмир Абашев работает над этим, но это работа и глав администраций. Мы можем построить всё, но если там не будет подготовленных мотивированных людей, наша работа не даст того эффекта, который мы бы хотели. А сегодня два микрорайона нашей столицы получили очень достойные медицинские объекты. Поздравляем! В добрый путь!» – напутствовал Рустам Минниханов.

Раис РТ передал больницам республики новые автомобили скорой медицинской помощи класса «В» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также Раис РТ передал больницам республики новые автомобили скорой медицинской помощи класса «В». Девять автомобилей оснащены всем необходимым современным оборудованием. Их передали в медицинские учреждения Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Лениногорска и Нижнекамска.

Есть и травмпункт, и онкологическая помощь

Пятиэтажное здание поликлиники в «Весне» оснащено современным медицинским оборудованием, в том числе: аппаратами для рентгена, УЗИ и ЭКГ. Здесь пациенты смогут пройти флюорографию, маммографию, компьютерную томографию и другие исследования.

Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену. Здесь большое количество подразделений, начиная от отделения диспансеризации и травмпункта до центра амбулаторной онкологической помощи. Здесь практически весь перечень технологий, доступных на амбулаторно-поликлиническом звене для наших жителей», – сказал министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

В новом здании расположилась женская консультация на 13 тысяч человек. Начинает свою работу отделение диспансеризации. Новая поликлиника оборудована лифтом, доступна и удобна, в том числе для маломобильных людей. Здесь созданы условия для комфортного пребывания пациентов: благоустроенные зоны ожидания, просторные холлы, светлые кабинеты.

Здание поликлиники в «Весне» оснащено современным медицинским оборудованием Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Штатная численность взрослой поликлиники составит 368 медицинских работников. По словам Альмира Абашева, проблем с укомплектованностью кадрами нет – в новом здании не пустует ни один кабинет.

Уже с завтрашнего дня в поликлинику начнут приходить жители «Весны» и «Весны-2» – современных микрорайонов в Советском районе Казани. На сегодняшний день здесь живут почти 36 тысяч человек, из них 21,5 тысячи взрослых. Поликлиника может обслуживать до 40 тысяч человек. По мере роста прикрепленного населения будут прибавляться и кадры.

«Для населения микрорайона это не просто красивое здание, но и качественная современная помощь. И, что важно, она доступна вблизи дома. Коллектив готов и настроен на результаты. Мы ждем наших пациентов», – сказала исполняющая обязанности главного врача городской поликлиники №20 Лилия Фахрутдинова.

Лилия Фахрутдинова: «Для населения микрорайона это не просто красивое здание, но и качественная современная помощь. И, что важно, она доступна вблизи дома» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Жилье еще вводят, а мы уже открыли поликлинику»

Детей, которые будут обслуживаться в филиале детской поликлиники №11 «Волжские просторы», в перспективе станет более 13 тысяч человек. Юных жителей микрорайона примут офтальмолог, детский гинеколог, уролог, отоларинголог, психиатр и другие специалисты.

«Введение жилье еще идет, а мы уже поставили там поликлинику. Потребностям детского населения она полностью соответствует», – отметил Альмир Абашев.

Альмир Абашев: «Введение жилье еще идет, а мы уже поставили там поликлинику. Потребностям детского населения она полностью соответствует» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На профилактических осмотрах врачи будут оценивать в том числе репродуктивный потенциал подростков. В поликлинике предусмотрено отделение медико-социальной помощи для работы с особо уязвимыми категориями детей – инвалидами, детьми участников СВО и мигрантами.

В самом здании есть игровые зоны, а на каждом этаже – комнаты матери и ребенка. На улице расположилась игровая площадка.

«Коллектив готов и настроен на результаты. Мы ждем наших пациентов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Десять тысяч детей микрорайона ‘’Солнечный город’’ мечтали об этой поликлинике. Сегодня они получают, я бы сказала, новогодний подарок. Мы благодарим за это Рустама Нургалиевича и Правительство Республики Татарстан», – сказала главный врач городской детской поликлиники №11 Анжелика Бригаднова.

«Мы благодарим руководство страны за серьезную программу модернизации здравоохранения. Республика тоже активно вкладывается, но без федерального правительства это было бы невозможно», – добавил Рустам Минниханов.