«Никому не расслабляться»: как Татарстан справляется с вызовами стихии и что ждет впереди

Татарстан накрыл обещанный снегопад, о котором метеорологи, МЧС и ГИБДД предупредили всех накануне

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан в снегу – закрыты трассы и аэропорт

Ранним утром Татарстан накрыл обещанный снегопад, о котором метеорологи, МЧС и ГИБДД предупредили всех накануне. Первые видео начали приходить с татарстанских трасс. М12 занесло настолько, что машины оказались по капот в снегу. Движение на трассе на период непогоды остановили.

На трассе неподалеку от Апастово водители, которые двигались в сторону Казани, попали в снежный плен, из которого выбраться самостоятельно практически не было шансов.

Ситуацию на участке в с 820-го по 550-й километр платной трассы М12 «Автодор» назвал критической.

«В данный момент выясняется, сколько автомобилей в снежном плену оказались. Всем оказывется помощь. Аварийные комиссары развозят топливо тем, кто нуждается», – рассказали в «Автодоре».

Утро в Казани началось с десятибалльных пробок. В Госавтоинспекции сообщили, что за минувшие сутки в городе произошло 290 ДТП.

В аэропорту Казани задержали несколько рейсов на вылет и прилет из-за сильных порывов ветра и плохой видимости, позже сам аэропорт закрыли, самолеты уходили на запасные аэродромы.

«С пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами, им предоставляются напитки, питание и проживание в гостинице. На данный момент посадка и вылет бортов в аэропорт осуществляется по фактической погоде. Решение принимает командир экипажа», – рассказал «Татар-информу» пресс-секретарь аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

Также из-за плохих погодных условий и плотного потока пассажиров в Казанском метрополитене на линию вывели дополнительные поезда.

Утро в Казани началось с десятибалльных пробок Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Если у нас снегопад закончился, а снег на дорогах остался, то считайте, что снегопад не закончился»

Буйство непогоды стало причиной экстренного заседания Комиссии по чрезвычайнм ситуациям сегодня стала главной темой внепланового заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям Татарстана. Его провел первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«Обстановка сложная. На текущие сутки действует штормовое предупреждение. Сильный ветер порывами до 25-27 м/с, сильная метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сильный снег, на дорогах снежные заносы. По состоянию на семь часов утра прогноз оправдывается – сильная метель повсеместно. Введены и действуют ограничения на автомобильных дорогах республики Р239, Р241, М7, Р239, М5 М12. Приведены в готовность стационарные, мобильные и подвижные пункты обогрева», – сказал Рустам Нигматуллин.

Буйство непогоды стало причиной экстренного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям Фото: prav.tatarstan.ru

Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Республики Татарстан – олее 2 тысяч единиц техники и 8 тысяч человек – готовы к реагированию, подчеркнул Рустам Нигматуллин.

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов сообщил, что по всем дорогам в республике выведены ограничения.

«На «Приуралье» – это Бавлинский и Бугульминский районы – дороги закрыты для грузового транспорта и для автобусов. Закрыты дороги по федеральным трассам в республике: М7, Р239, Р241 – для грузового транспорта и автобусов. И впервые у нас в этом году закрыты и региональные дороги, на это я обращаю ваше особое внимание. Региональные дороги закрыты для грузового транспорта и для автобусов», – отметил глава Минтранса РТ.

Фарит Ханифов особенно подчеркнул, что дороги закрыты и для школьных автобусов. Добавил, что организовано взаимодействие с руководством МЧС, ГИБДД, с руководством М12, предоставлена дополнительная техника для очистки снега, все приказы отправлены в муниципалитеты.

По всем дорогам в республике выведены ограничения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Уважаемые главы муниципалитетов, прошу вас оперативно на них регировать, исполнять в точности так как прописано нашими регламентами. В связи с тем, что на дорогах имеются оставшиеся автобусы и грузовой транспорт, мы организовали подвоз питания и топлива. Руководство Госавтоинспекции курсирует по дорогам и указывает нам точки, куда эту помощь необходимо доставить», – сказал Фарит Ханифов.

Рустам Нигматуллин сделал акцент на неоходимости организации питания и обогрева для застрявших в снегу водителей.

«По поводу машин повторюсь, растащите машины, чтобы мы могли чистить дороги. Если у нас снегопад закончился, а снег на дорогах остался, то считайте, что снегопад не закончился. Дальше никто никуда уехать не сможет. Это касается всех дорог, всех подрядчиков, пусть напрягаются в круглосуточном режиме. Пока дорога не проездная, чтобы никто не расслаблялся. Все выходят, организуют работу и полный вперед. Также прошу жителей республики воздержаться от поездок по трассе М5 – слишком высокие риски», – сказал он.

«Организуйте штабы, чтобы все убиралось и контролировалось»

«Уже с 15 числа мы перешли на усиленный вариант несения службы, на дороге М5 было введено ограничение. В ночь на 16-е число было введено полное ограничение по проезду всех транспортных средств на дороге М5. На трассе М7 ограничение движения началось 16 января, оно было введено в отношении грузовых и всех пассажирских транспортных средств. Вчера на трех участках было затруднено движение», – рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции РТ полковник полиции Айрат Самигуллин.

Он напомнил про массовое ДТП с участием 11 автомобилей, которое произошло накануне. По словам Самигуллина, госавтоинспекторам удалось быстро оформить это ДТП и восстановить движение.

«Погодные условия не улучшаются, завтра в ‘’Татмедиа’’ состоится брифинг с нашим участием, чтобы предупредить о необходимости использования транспортных средств в крайних мерах. Личный состав выставляется по всем трассам на сегодняшний день. По дороге М12 движение так и не восстановлено, так как техника не справляется с обильными осадками», – сообщил Айрат Самигуллин.

Рустам Нигматуллин предложил выделить дополнительную технику подрядчику на трассу М12, если он не справляется.

Татарстанцев просят без особой надобности не выезжать за пределы населенных пунктов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Ничего в этом страшного нет, главное, чтобы дорога была убрана и люди могли уехать. Выходные для обычных людей и для должностных лиц отличаются. Организуйте штабы, чтобы все убиралось, все контролировалось», – сказал он.

«День передышки и снова снегопады»

Снег будет идти еще как минимум три дня подряд. По словам начальника Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Сергея Захарова, завтра у республики будет небольшая передышка, а потом три дня будет идти мокрый снег.

По словам Сергея Захарова, в следующие три дня Татарстан снова подвергнется атаке непогоды Фото: prav.tatarstan.ru

«Характер погоды с 15-го числа определяется арктическими циклонами с сильными осадками, усилением ветра до 15-20 метров в секунду и ухудшением видимости. В Казани с 15 января выпало 17% осадков от месячной нормы, а в республике – от 33% до 78% месячной нормы. Завтра будет небольшой перерыв, местами небольшой снег, днем без существенных осадков, температура около 10 градусов. Этот день стоит использовать для подготовки к следующей атаке», – сказал он

По словам Сергея Захарова, в следующие три дня Татарстан снова подвергнется атаке непогоды.

«Девятнадцатого числа нас ждет ночь без существенных осадков, утром и днем снег, местами метель. Также днем будет около -1 до -6 градусов. Двадцатого числа – сильный мокрый снег до 17 мм, ветер 20 метров в секунду, ночью от -1 до -6 градусов. 21 числа – ночью сильный мокрый снег, метель, днем небольшой снег, температура днем и ночью будет около -2 и -7 градусов. С 19-го до 21-го ожидается порядка 60% осадков от месячной нормы», – подытожил Сергей Захаров.