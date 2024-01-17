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На дорогах Казани из-за непогоды образовались 10-балльные пробки
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Из-за сильной метели и обильного снегопада на дорогах Казани обрадовались пробки 10 баллов. Информация взята с сервиса Яндекс.Пробки.
В Госавтоинспекции сообщают, что за минувшие сутки в городе произошло 290 аварий.
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