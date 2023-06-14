«Ни в коем случае не жгите сухую траву и мусор!»: на КЧС назвали главные причины пожаров

Основной темой внепланового заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям Татарстана стали меры по обеспечению пожарной безопасности на территории республики

Фото: prav.tatarstan.ru

«Пожаров стало больше, погибших в них, к счастью, меньше»

Основной темой внепланового заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям Татарстана стали меры по обеспечению пожарной безопасности на территории республики. В этом году, по словам заместителя государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максима Трущина, в Татарстане произошло порядка 2,5 тысячи пожаров. Это на 22% больше по сравнению с таким же периодом 2023 года.

«Несмотря на увеличившееся количество пожаров в этом году, по сравнению с прошлым годом, в них погибло на 8% меньше людей. Сейчас у нас зарегистрировано 57 погибших и 90 человек с различными травмами», – сказал он.

Рост числа пожаров сегодня зафиксирован в 33 районах республики.

«Наибольший рост отмечается в Балтасинском – 125%, Заинском – 115%, Муслюмовском – 140%, Новошешминском – 233% и Черемшанском – 252% районах. В девятнадцати районах у нас зафиксирован рост гибели людей на пожарах. В Алькеевском и Актанышском районах – с нуля до двух случаев, Аксубаевском с нуля до трех случаев, Пестречинском с нуля до четырех случаев. Это в сравнении с прошлым годом», – сказал Максим Трущин.

Самая частая причина пожаров в Татарстане – горение сухой травы и мусора. Половина всех пожаров произошли именно из-за этого.

По словам Максима Трущина, в этом году в Татарстане произошло порядка 2,5 тысячи пожаров. Это на 22% больше по сравнению с таким же периодом 2023 года Фото: prav.tatarstan.ru

«735 тысяч рублей штрафов заплатили жители РТ за несвоевременную очистку территории от сухой травы»

12 апреля Комиссией по чрезвычайным ситуациям уже рассматривались вопросы подготовки населенных пунктов и специальных объектов к весенне-летнему периоду. Тогда был принят комплекс профилактических мер.

«С 17 апреля по 10 мая на территории Республики Татарстан был введен особый противопожарный режим и установлен полный запрет на сжигание сухой травы и мусора. В каждом муниципальном районе были созданы профилактические группы, благодаря которым удалось предотвратить 2827 загораний сухой травы и мусора», – рассказал Максим Трущин.

Административные комиссии возбудили около полутора тысяч административных дел за несвоевременную очистку территории от сухой растительности и мусора. В результате к административной ответственности привлекли больше тысячи татарстанцев, они заплатили штрафов на 735 тысяч рублей.

«А сотрудники Государственного пожарного надзора к административной ответственности привлекли 163 человека с штрафами на более 800 тысяч рублей. В адрес руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований вынесено 148 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований пожарной безопасности и 315 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений», – дополнил он.

С 17 апреля по 10 мая на территории Татарстана был введен особый противопожарный режим и установлен полный запрет на сжигание сухой травы и мусора Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Максим Трущин привел в пример один из последних случаев, когда огонь с сухой травы перебросился на ближайшие строения.

«10 апреля 2023 года произошел пожар в деревне Буаз-Куль Актанышского района. В результате загорания сухой травы было уничтожено десять строений, из них два жилых дома, три нежилых дома, три сарая и две бани. Содержите участки в чистоте и не сжигайте траву и мусор», – сказал он.

Он отметил, что большинство пожаров, связанных с горением сухой травы и мусора, произошли по причине того, что руководители органов местного самоуправления в прошлом году некачественно провели работу, а где-то вовсе не проводили уборку территории от сухой травы, мусора и горючих материалов.

Максим Трущин предложил продолжить работу межведомственных профилактических групп по патрулированию территорий населенных пунктов и СНТ. Муниципальным районам принять меры по устранению имеющихся нарушений.

«А также, с целью недопущения аналогичных пожаров в будущем, осенью запланировать работы, связанные с покосом травы, а также очисткой населенных пунктов от сухой травы и мусора, а также обновить минерализованные полосы шириной не менее 10 метров, а где это невозможно, предусмотреть иной противопожарный барьер», – предложил он.

Марат Гумиров долложил, что на данный момент существует 1850 подразделений добровольной пожарной охраны, в которых больше 11 тысяч добровольцев Фото: prav.tatarstan.ru

«Доступ к воде нужен в любое время суток!»

«Распоряжением кабинета министров РТ от 29 апреля 2011 года в республике созданы подразделения добровольной пожарной охраны. Всего на данный момент существует 1850 подразделений, в которых больше 11 тысяч добровольцев. Они поделены на 660 добровольных пожарных команд и на 1190 добровольных пожарных дружин», – сказал начальник управления ГУ МЧС России по РТ Марат Гумиров.

По его словам, эти подразделения успевают оперативно прибыть в 911 населенных пунктов, в которых живут больше 165 тысяч человек.

«Вместе с пожарной охраной эти подразделения помогают в случае черезвычайной ситуации на 100% территории республики», – сказал он.

Успешный исход тушения пожара, отметил он в докладе, связан со своевременным и бесперебойным доступом к воде.

Самая частая причина пожаров в Татарстане – горение сухой травы и мусора Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Для этого нужно достаточное количество источников противопожарного водоснабжения. И доступ к ним должен быть обеспечен в любое время суток. Благодаря реализуемым в республике мерам при поддержке Раиса Татарстана и Кабинета Министров РТ по программе по улучшению обеспеченности населения услугами водоснабжения в последние несколько лет количество таких источников только увеличивается. Таким образом за прошлый год количество пожарных гидрантов увеличилось на 1300 единиц», – сказал он.

В этом году ввели в эксплуатацию 71 пожарный гидрант, 7 водоемов и 6 гидронапорных башен. По итогам весенней проверки, сотрудники МЧС России по РТ обнаружили 818 неисправных гидрантов, 197 водонапорных башен и 22 пожарных резервуара.

Первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин отметил, что погода хоть и радует татарстанцев, но она сухая. Чтобы минимизировать ущерб от пожаров необходимо отслеживать бесхозные постройки, очищать территории от травы и мусора и поддерживать источники воды в рабочем состоянии.