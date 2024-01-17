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В казанском метро из-за непогоды запустили дополнительные поезда
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Из-за плохих погодных условий и плотного потока пассажиров в Казанском метрополитене на линию вывели дополнительные поезда, сообщили в «Метроэлектротрансе».
Дополнительные составы были выведены для обеспечения быстрых и комфортных перевозок пассажиров.
Ранее мы сообщали, что обильные снегопады в Татарстане ожидаются еще три дня.
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