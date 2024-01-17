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Происшествия 17 января 2024 11:00

В казанском метро из-за непогоды запустили дополнительные поезда

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Из-за плохих погодных условий и плотного потока пассажиров в Казанском метрополитене на линию вывели дополнительные поезда, сообщили в «Метроэлектротрансе».

Дополнительные составы были выведены для обеспечения быстрых и комфортных перевозок пассажиров.

Ранее мы сообщали, что обильные снегопады в Татарстане ожидаются еще три дня.

#казанский метрополитен
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