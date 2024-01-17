В казанском метро из-за непогоды запустили дополнительные поезда

Из-за плохих погодных условий и плотного потока пассажиров в Казанском метрополитене на линию вывели дополнительные поезда, сообщили в «Метроэлектротрансе».

Дополнительные составы были выведены для обеспечения быстрых и комфортных перевозок пассажиров.

Ранее мы сообщали, что обильные снегопады в Татарстане ожидаются еще три дня.