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В аэропорту Казани задержаны 15 рейсов на вылет и прилет
В аэропорту Казани задержаны несколько рейсов на прилет и вылет. Соответствующая информация опубликована на онлайн табло международного аэропорта «Казань».
Так, задерживаются два рейса из Москвы. Один должен был прибыть в 10.00, а прибудет в 14.05, а второй задержан с 10.30 до 12.40. Рейс из Петербурга также задержали на 1 час – самолет прибудет в 11.25 вместо 10.20.
Кроме того, рейс из Томска, который должен был прибыть в 6.55, задерживается до 17.55. Рейс из Душанбе, прибытие которого было намечено на 7.55, задержан до 18.55. Прибытие самолета из Худжанда задерживается на 11 часов.
На вылет из Казани задержаны четыре рейса в Москву, три – в Санкт-Петербург, а также самолеты в Горно-Алтайск и Калининград.
Как сообщил «Татар-информу» представитель пресс-службы аэропорта Адель Гатауллин, несколько рейсов задержаны из-за сильных порывов ветра и плохой видимости.
«С пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта в соответствии с ФАП-82 (Федеральные авиационные правила), предоставляются напитки, питание и проживание в гостинице», – уточнил Гатауллин.
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