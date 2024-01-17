В аэропорту Казани задержаны 15 рейсов на вылет и прилет

В аэропорту Казани задержаны несколько рейсов на прилет и вылет. Соответствующая информация опубликована на онлайн табло международного аэропорта «Казань».

Так, задерживаются два рейса из Москвы. Один должен был прибыть в 10.00, а прибудет в 14.05, а второй задержан с 10.30 до 12.40. Рейс из Петербурга также задержали на 1 час – самолет прибудет в 11.25 вместо 10.20.

Кроме того, рейс из Томска, который должен был прибыть в 6.55, задерживается до 17.55. Рейс из Душанбе, прибытие которого было намечено на 7.55, задержан до 18.55. Прибытие самолета из Худжанда задерживается на 11 часов.

На вылет из Казани задержаны четыре рейса в Москву, три – в Санкт-Петербург, а также самолеты в Горно-Алтайск и Калининград.

Как сообщил «Татар-информу» представитель пресс-службы аэропорта Адель Гатауллин, несколько рейсов задержаны из-за сильных порывов ветра и плохой видимости.

«С пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта в соответствии с ФАП-82 (Федеральные авиационные правила), предоставляются напитки, питание и проживание в гостинице», – уточнил Гатауллин.