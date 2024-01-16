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Руc Тат
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Происшествия 16 января 2024 13:30

На трассе М7 в Татарстане произошло массовое ДТП, один человек пострадал

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Массовое ДТП произошло сегодня в районе полудня на 958-м трассы М7 возле села Нижние Яки в Мамадышском районе. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

На заснеженной трассе столкнулись два легковых автомобиля, три фуры и две «ГАЗели».

По словам очевидцев, водителя «ГАЗели» зажало в салоне авто. На месте работали сотрудники экстренных служб.

Из-за ДТП на данном участке затруднено движение.

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