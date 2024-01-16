Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На трассе М7 в Татарстане произошло массовое ДТП, один человек пострадал
Массовое ДТП произошло сегодня в районе полудня на 958-м трассы М7 возле села Нижние Яки в Мамадышском районе. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.
На заснеженной трассе столкнулись два легковых автомобиля, три фуры и две «ГАЗели».
По словам очевидцев, водителя «ГАЗели» зажало в салоне авто. На месте работали сотрудники экстренных служб.
Из-за ДТП на данном участке затруднено движение.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников