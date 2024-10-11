«Никому и никогда не сообщайте коды и пароли!»: как мошенники обманывают татарстанцев

В полицию от татарстанцев поступило более 25 тысяч заявлений о преступлениях в сфере информационных технологий

Фото: © «Татар-информ»

«Ваши деньги под угрозой, давайте переведем их на безопасный счет»

Только за полгода россияне отдали мошенникам больше 9 миллиардов рублей. Для сравнения: за весь прошлый год кибермошенники украли у жителей России почти 16 миллиардов рублей – денежные потери растут, на данный момент на 11%. Такие данные озвучили на брифинге в Доме Правительства РТ.

С января по октябрь в полицию от татарстанцев поступило более 25 тысяч заявлений о преступлениях в сфере информационных технологий, что почти на 45% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Татар-информ» собрал наиболее распространенные виды интернет-мошенничества.

Одна из самых известных схем мошенников – это звонок от сотрудника службы безопасности банка. Аферисты звонят человеку и сообщают ему о том, что кто-то якобы получил доступ к его счету. Или присылают СМС якобы от банка с различными текстами: «Ваша карта заблокирована», «По вашей карте произведено списание денежных средств» и так далее. После этого жертве звонят и предлагают «спасти сбережения и перевести их на безопасный счет». У жертвы просят пароли от личных кабинетов, а получив их, списывают деньги подчистую.

17 сентября этого года в Авиастроительном суде Казани стартовал процесс по делу 24-летнего Дмитрия Баранова о мошенничестве в особо крупном размере. В конце прошлого года с 77-летним Юрием Ахрамиевым связался человек, выдавший себя за майора полиции из Казани. Сообщил ему, что его сбережения находятся в опасности, как и его квартира, и предложил продать имущество. Юрий Ахрамиев, поскольку, по собственному признанию, очень доверял сотрудникам правоохранительных органов, согласился. Мошенник помог ему связаться с риелтором и продать квартиру за 3 млн 800 тыс. рублей. Несмотря на то что риелтор предупреждала пожилого мужчину о мошенниках, квартиру он все-таки продал. Тогда неизвестный снова связался с Юрием Ахрамиевым и сообщил, что скоро к нему приедет сотрудник с позывным или кодовым словом «цветочек» – ему нужно будет передать сумку с деньгами. Дмитрий Баранов как раз и был тем курьером. Он в свою очередь думал, что забирает чей-то выигрыш из казино. Вместе со своими сбережениями пенсионер отдал мошенникам около 11 миллионов рублей.

Ни при каких обстоятельствах не называйте пароли и коды доступа к своим банковским картам и счетам, указанным на оборотах карты и в СМС, поступивших на телефон. Ни один из представителей банка не запросит данную информацию! А единственный достоверный номер телефона банка указан на обратной стороне банковской карты либо договора с банком, заключенного в письменной форме.

Накануне стало известно, что в Казани пенсионерка продала квартиру по указке аферистов и отдала им 7 миллионов рублей. На телефон 77-летней пенсионерки поступил звонок. Звонивший сообщил, что с ее счета якобы были похищены деньги и, чтобы сохранить накопления, нужно будет следовать указаниям полицейского, который свяжется с ней. Позже ей по видеосвязи позвонил лжесотрудник полиции, который сообщил, что неизвестные лица также покушаются и на ее квартиру. Следуя инструкциям по телефону, женщина продала свою квартиру, а вырученные от сделки деньги передала курьеру. Всего она передала мошенникам порядка 7 миллионов рублей.

Если у человека спишут все деньги со счетов – это еще не самый худший вариант развития событий. Иногда мошенники обещают жертве вернуть деньги в обмен на «небольшую услугу». И тогда жертва мошенничества становится еще и обвиняемой по делу о теракте.

На днях в Набережных Челнах задержали 21-летнего парня, который поджег полицейский автомобиль Fiat Ducato.



Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, по камерам видеонаблюдения установили, что молодой человек подошел к автомобилю, покопался под капотом и авто загорелось. Все это он снимал на видео. После поджога парень убежал. По данным МВД по РТ, до истории с поджогом он пострадал от действий мошенников. Теперь на него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Ни при каких обстоятельствах не называйте пароли и коды доступа к своим банковским картам и счетам Фото: © «Татар-информ»

Как обманывают при продаже и покупке товаров на сайтах объявлений

Такие мошенничества можно поделить на два вида:

Аферисты связываются с жертвой, разместившей объявление о продаже какого-либо товара, соглашаются купить товар и предлагают перечислить продавцу деньги на банковскую карту в счет предоплаты.

Продавец соглашается, и мошенник просит назвать реквизиты банковской карты: номер карты, срок действия, данные о владельце, код, указанный на оборотной стороне банковской карты. Жертве на мобильный телефон приходят СМС с кодами доступа или паролями для проведение денежной операции, которые мошенник просит назвать.

Мошенник размещает объявление о продаже товара или об оказании услуги по выгодной цене. Как правило, товара указанного у него нет и обещанные услуги он оказывать не планирует. Мошенник просит перевести денежные средства за товар или услугу ему на банковскую карту. После чего обещает отправить товар почтой либо через транспортную компанию и пропадает.

Мужчину обвиняют в совершении 21 мошенничества. С марта по июль этого года он обманул жителей Челнов более чем на 1 миллион рублей. В домовых чатах он предлагал за приемлемую цену предоставить и установить кондиционеры, сделать ремонт в квартире. С заказчиков брал предоплату или полную стоимость, оставлял свои контакты и персональные данные для связи, расписки, в некоторых случаях даже оформлял договоры. Деньги брал и наличными, и через перечисление на счет. После этого пропадал. Как позже выяснилось, мужчина не собирался выполнять обещанную работу. На вопросы заказчиков придумывал новые предлоги, чтобы оттянуть все сроки. Когда уже откладывать исполнение обязательств становилось сложно, челнинец удалялся из чатов, менял номера телефонов и место жительства.

Чтобы обезопасить себя от таких преступлений, нельзя соглашаться на предоплату и покупку товара без его осмотра.

Приговор бизнесмену Артему Петрову вынес Вахитовский суд Казани в марте этого года. Владельца магазина «ЗАПОЛЦЕНЫ» суд признал виновным в мошенничестве, всего более 40 эпизодов. Около четырех лет назад Артем Петров создал ООО «Смотря в будущее». Он арендовал небольшое помещение, придумал название магазину «ЗАПОЛЦЕНЫ.РФ», оплатил рекламу в социальных сетях и стал ждать. Клиенты сами находили его: купить гаджет по дешевке – предложение более чем заманчивое. Петров обещал «яблочную» технику со скидкой 30%. Помимо нее он продавал игровые приставки, телефоны, комплектующие к компьютерам и прочую технику. Петров цеплял клиентов тем, что обещал доставлять бытовую технику дешевле и быстрее, чем любой другой магазин. Петров заключал с покупателями якобы официальный контракт и даже выдавал им чеки, а после того как получал деньги, переставал отвечать на звонки. Следствие подсчитало, что клиенты Петрова недосчитались более чем 6 миллионов рублей. По решению суда он получил 5 лет колонии общего режима.

Мошенники используют сайты-двойники, в названии которых имеется различие с оригиналом в один символ Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Мошенничества при покупке товара на сайтах интернет-магазинов

В данном случае мошенники используют сайты-двойники, в названии которых имеется различие с оригиналом, например в один символ. При этом содержание сайта полностью повторяет оригинал. Есть и сайты, которые не имеют аналогов и созданы только с целью обмана граждан.

Еще в 2020 году «Татар-информ» предупреждал о мошенниках, которые создают фейковые копии сайта Госуслуг, чтобы обмануть граждан, подающих заявления на «путинские» выплаты. Об этом агентству сообщали в пресс-службе Отделения ПФР по РТ. «Активность семей в подаче заявлений была довольно высокой, именно поэтому мошенники создали десятки фейковых сайтов с похожими адресами и дизайном, где якобы можно подать заявление на выплаты», — предупреждали в ОПФР по РТ. Киберпреступники выманивали логин и пароль от сайта Госуслуг или же просили оплатить некую комиссию для перечисления средств.

Чтобы не стать жертвой таких преступлений, необходимо проверять подлинность интернет-сайтов, на которых вы заказываете тот или иной товар, можно посмотреть, не слишком ли много нахваливающих сайт отзывов. Также можно проверить дату создания сайта на ресурсе reg.ru – станет понятно, насколько долго данный сайт существует. Как правило, сайты, используемые мошенниками, создаются незадолго до того момента, как начинают предлагать услуги или продавать товар.

В Вахитовском суде Казани сейчас идет громкий судебный процесс над организаторами пирамиды Finiko Фото: © «Татар-информ»

Мошенничества, совершаемые под предлогом инвестирования, получения пассивного заработка

В данном случае злоумышленники размещают на просторах сети различную «фишинговую» информацию о выгодном вложении денежных средств, инвестировании, торгах на фондовой бирже и рассказывают о значительном заработке, что привлекает доверчивых граждан. Автор статьи попался на такую уловку в возрасте 15 лет.

На день рождения мне подарили 5 тысяч рублей, и я решил их инвестировать, но не знал, как это устроено. Нашел сайт, который обещал за вложение средств через личный кабинет пассивный доход от 15 до 25 процентов в неделю. Недолго думая, в тот момент я положил деньги на счет и ждал богатства. Один или два раза я даже смог снять выплату в 500 рублей, цифры счета постоянно росли, и я тихо радовался. Где-то через месяц я решил снять деньги, но на сайте вечно выскакивало сообщение об ошибке и обещание выплат. Еще через неделю он закрылся, я начал искать в интернете, сталкивался ли кто-то с подобным, и нашел сообщество, где были обманутые вкладчики. Люди продавали квартиры, машины и все отправляли мошенникам. Деньги мне вернуть так и не удалось, но это был хороший жизненный урок.

В основном после получения денежных средств злоумышленники прекращают общение, но бывает, что обман происходит продолжительное время, при этом якобы неизвестные помогают в получении дохода, который даже частично удается получить. Однако это сделано только для привлечения больших денег клиентов. В итоге человек лишается всего, что вложил. В таких случаях злоумышленники часто используют программы удаленного доступа, позволяющие на расстоянии использовать компьютер или телефон жертвы.

В Вахитовском суде Казани сейчас идет громкий судебный процесс над организаторами пирамиды Finiko. Процесс стартовал в июне этого года. Основателя Кирилла Доронина, как и всю верхушку Finiko, обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

В настоящее время ущерб по делу насчитывает около 209 млн рублей. К слову, на стадии возбуждения уголовного дела в 2020 году ущерб составлял около 80 млн. В июле 2021 года Кирилла Доронина задержали и пирамида перестала выплачивать деньги. Уголовное дело на основателей финансовой пирамиды Finiko возбудили в декабре 2020 года. С августа 2019 года неизвестные от имени компании Finiko предлагали людям возможность пассивного заработка. По их стратегии люди вносили деньги в организацию, которые потом преумножались путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки. Клиентам гарантировалось увеличение дохода до 25% в месяц. Аферисты действовали во многих регионах России, в том числе в Татарстане. Между тем компания Finiko не обладала лицензией форекс-дилера, в государственном реестре и в налоговых органах не была зарегистрирована. Аферисты привлекли десятки миллионов рублей, которые распределяли между вкладчиками по принципу финансовой пирамиды.

Чтобы не стать жертвой таких преступлений, необходимо использовать только официальные приложения для инвестирования, покупки и продажи криптовалют, в основном созданные кредитно-финансовыми учреждениями,

а также добросовестными и проверенными организациями.

Необходимо связаться с человеком, которому принадлежит страница, и уточнить, в действительности ли он отправил сообщение Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мошенничества в социальных сетях

Они делятся на три основных вида:

Аферист взламывает страницу и рассылает сообщения всему списку контактов с различными текстами. В случае ответа на сообщение злоумышленник просит скинуть ему денег под различными предлогами и отправляет данные банковской карты, на которую нужно перечислить деньги.

Если с вами произошла такая ситуация, необходимо связаться с человеком, которому принадлежит страница, и уточнить, в действительности ли он отправил сообщение.

Продажа товаров в группах и на страницах социальных сетей. Данный способ мошенничества схож с продажей товаров на сайтах бесплатных объявлений, при которых мошенник размещает объявление о продаже товара, которым в действительности не владеет, и в ходе переписки с жертвой просит перевести деньги банковскую карту, после чего обещает отправить товар почтой либо через транспортную компанию.

Данный способ мошенничества схож с продажей товаров на сайтах бесплатных объявлений, при которых мошенник размещает объявление о продаже товара, которым в действительности не владеет, и в ходе переписки с жертвой просит перевести деньги банковскую карту, после чего обещает отправить товар почтой либо через транспортную компанию. Мошенничества при знакомствах в соцсетях. Зачастую злоумышленники представляются иностранцами, в процессе переписки входят в доверие к жертве и под различными предлогами убеждают перечислить им деньги.

Мошенник звонит по случайным номерам абонентских номеров и по телефону, представляется родственником, сообщает о том, что попал в ДТП. Такой вид мошенничества нацелен на пожилых людей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ваш родственник – виновник ДТП, платите, чтобы его откупить»

Такой вид мошенничества нацелен на пожилых людей, зачастую он совершается лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы, но есть и исключения.

Мошенник звонит по случайным номерам абонентских номеров и по телефону, представляется родственником, сообщает о том, что попал в ДТП и для решения проблемы ему необходимо срочно передать деньги сотруднику правоохранительных органов или другому участнику аварии.

В конце 2022 года в Вахитовском суде Казани стартовало дело троих мужчин. Их обвинили в том, что они решили заработать телефонным мошенничеством. На скамье подсудимых оказались гражданин Молдовы Дмитрий Новак, гражданин Украины Виталий Князев и новоиспеченный гражданин России Виталий Слободянюк. По версии следствия, мужчины звонили на телефоны пожилых казанцев, сообщали, что их родственник якобы стал виновником ДТП, и просили деньги, чтобы «разойтись мирно». Например, они позвонили одной пожилой женщине и сказали ей, что сын ее близкой подруги совершил ДТП и для избежания уголовной ответственности надо передать деньги специальному человеку. Пожилые казанцы верили мошенникам и отдавали деньги. Им удалось обмануть шесть человек, на них заработали 2,5 миллиона рублей.

При поступлении такого рода звонков обязательно свяжитесь с родственником, которым представляется мошенник, чтобы уточнить его местонахождение. Если у родственника недоступен абонентский номер, свяжитесь с совместно проживающими с ним родными и сообщите в полицию.

Мошенники используют базы данных лиц, которые ранее приобретали похожие препараты Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

Мошенничество с продажей БАДов

Мошенники используют базы данных лиц, которые ранее приобретали похожие препараты. По телефону они представляются сотрудниками правоохранительных органов и говорят, что расследуют уголовное дело в отношении распространителей таких препаратов и им положена денежная компенсация.

Потом мошенники представляются работниками Центрального банка и под различными предлогами похищают деньги жертв.

В Казани сотрудники полиции задержали мошенников, которые под предлогом продажи БАДов похитили у жителей нескольких регионов страны более 10 миллионов рублей. Задержанными оказались четверо жителей Ульяновска. Они приехали в Казань, сняли в аренду дом, откуда и осуществляли мошеннические действия. Было возбуждено девять уголовных дел.

Ни при каких обстоятельствах не перечисляйте денежные средства неизвестным лицам, ни один из представителей правоохранительных органов и банковских учреждений не потребует перечислить денежные средства. Компенсация причиненного вреда, как морального, так и материального, возможна лишь по судебному решению, вступившему в законную силу, по заявлению, которое было написано гражданином.

Дропперы – это подставные лица, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу денег с банковских карт россиян. Их средний возраст – 17-19 лет Фото: © «Татар-информ»

Кто помогает мошенникам и почему их сажают чаще остальных

Дропперы – это подставные лица, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу денег с банковских карт россиян. Их средний возраст – 17-19 лет. Часто люди даже не догадываются, что участвуют в чем-то нелегальном. Обычно аферисты предлагают им несложную подработку. Приглашают всех желающих – для трудоустройства не нужны какие-либо знания и опыт, достаточно банковской карты или онлайн-банка. Поэтому дропперами могут стать самые разные люди – от школьников до пенсионеров. Чтобы человек не заподозрил, зачем на самом деле нужны его карты и счета, мошенники используют разнообразные легенды. Вот некоторые из них:

«Получи должность администратора лотереи». Человеку говорят, что он должен перечислять призовые деньги победителям розыгрыша или отправлять прибыль участникам инвестиционного проекта. Обычно организаторы дают путаные объяснения, почему не могут сделать переводы сами. Но зачастую людей, которые ищут хоть какую-то подработку, такие детали даже не интересуют. В реальности на номер счета или карты «администратора» приходят похищенные деньги. Затем их нужно переслать другим дропперам, участвующим в цепочке, или самим преступникам.

Человеку говорят, что он должен перечислять призовые деньги победителям розыгрыша или отправлять прибыль участникам инвестиционного проекта. Обычно организаторы дают путаные объяснения, почему не могут сделать переводы сами. Но зачастую людей, которые ищут хоть какую-то подработку, такие детали даже не интересуют. В реальности на номер счета или карты «администратора» приходят похищенные деньги. Затем их нужно переслать другим дропперам, участвующим в цепочке, или самим преступникам. «Выручи менеджера банка». Мошенники представляются банковскими сотрудниками, которым нужно выполнить план по выдаче карт. Они предлагают заработать, к примеру, от 1,5 до 5 тысяч рублей за совершение нехитрых действий. Нужно оформить карту и сразу отдать ее «сотруднику» или предоставить ему доступ к онлайн-банку. За друзей, которые тоже откроют карту, дают бонус. В такие схемы легко втягиваются подростки – они могут открывать собственные карты уже с 14 лет. При этом преступникам даже не надо просить человека что-либо делать, все операции они проводят сами. Главное – завладеть картой или доступом к онлайн-банку.

Мошенники представляются банковскими сотрудниками, которым нужно выполнить план по выдаче карт. Они предлагают заработать, к примеру, от 1,5 до 5 тысяч рублей за совершение нехитрых действий. Нужно оформить карту и сразу отдать ее «сотруднику» или предоставить ему доступ к онлайн-банку. За друзей, которые тоже откроют карту, дают бонус. В такие схемы легко втягиваются подростки – они могут открывать собственные карты уже с 14 лет. При этом преступникам даже не надо просить человека что-либо делать, все операции они проводят сами. Главное – завладеть картой или доступом к онлайн-банку. «Стань внештатным сотрудником полиции». Обманщики выдают себя за сотрудников правоохранительных органов и убеждают человека помочь следствию. По легенде, полицейские уже нашли преступников, но хотят поймать их с поличным. Для этого доброволец должен притвориться соучастником мошенников и получить на свою карту украденные деньги. Затем нужно не переправлять их аферистам, а снять и отдать следователям. За работу гарантируют вознаграждение. Но по факту доброволец не изображает дроппера, а становится им. Ему приходят похищенные деньги, и он передает их настоящим преступникам.

Стать дроппером можно даже не ведая об этом.

«В некоторых случаях речь даже не идет о работе. Человеку приходит на счет большая сумма, а затем ему звонит или пишет незнакомец и утверждает, что перевел деньги по ошибке. Просит вернуть их по номеру телефона или карты. На самом деле перевод приходит от человека, которого мошенники уже обманули. Но мошенники хотят, чтобы получатель денег перекинул сумму им. Иногда за эту услугу могут предложить вознаграждение. Если человек согласится, то, сам того не ведая, окажется дроппером», – отметил Марат Шарифуллин. Чтобы не стать соучастником преступления, в этом случае лучше обратиться в свой банк и попросить сделать обратный перевод.

В Московском суде Казани стартовал процесс по уголовному делу о мошенничестве – на скамье подсудимых 16 человек. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере и участие в преступном сообществе. Девятерых из них обвиняют в незаконном обороте банковских карт. Большинство подсудимых – молодые люди до 30 лет. По версии следствия, группировка телефонных мошенников действовала по всей России. Их жертвами чаще всего становились беззащитные люди преклонного возраста. Работала банда по известной схеме – представлялись сотрудниками банков, ФСБ, правоохранительных органов и предлагали перевести деньги на безопасный счет. Звонки пенсионерам поступали из-за границы. «Безопасными счетами», на которые предлагалось перевести деньги, были счета карт, их добывали эти 16 человек, которые оказались на скамье подсудимых. По версии следствия, они получали деньги от пенсионеров из Омска, Тюмени, Татарстана, Кировской области, Хабаровска, Амурской области, Москвы и Московской области. Теперь каждому из них грозит как минимум от 5 до 10 лет лишения свободы.

«Запишитесь на прием к врачу и сообщите код из смс»



С каждым днем появляются все новые виды мошенничества. Сотрудники полиции предепреждают, что мошенники начали распространять программное обеспечение для шпионажа под видом медицинских файлов.



«На устройство потенциальной жертвы загружается отвлекающий документ – некая выписка из амбулаторной карты. Параллельно идет скрытая установка загрузчика, а затем и агента шпионажа, который дает хакерам возможность удаленно выполнять команды на устройстве пользователя и выгружать данные оттуда. Будьте бдительны», – предупреждают в полиции.



В одном из мессенджеров 69-летнему казанцу позвонила женщина по имени Светлана, которая представилась работницей медицинского учреждения. Она предложила ему сделать флюорографию. Во время общения звонившая уговорила мужчину включить демонстрацию экрана своего смартфона. Следуя ее инструкциям, мужчина зашел в банковское приложение, после чего экран его телефона отключился на полчаса. В течение этого времени мошенница оставалась на связи. Когда смартфон снова заработал, мужчина заметил, что с его кредитных карт пропало 330 тысяч рублей. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Аферисты звонят или отправляют письма на электронную почту, представляясь сотрудниками МФЦ. Говорят, что необходимо оформить услугу или записаться на прием. Потом просят сообщить код из СМС и другие личные данные.



Помните, что настоящие сотрудники МФЦ никогда не будут запрашивать код из СМС. Проверяйте информацию. Если вам позвонили – прервите звонок и перезвоните по официальному номеру 88001002216. Если вы стали жертвой мошенников или получили подозрительный звонок, обязательно сообщите об этом в полицию