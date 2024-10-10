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В Казани пенсионерка продала квартиру по указке мошенников и отдала им семь миллионов
В Казани пенсионерка продала квартиру по указке аферистов и отдала им семь миллионов рублей.
На телефон 77-летней пенсионерки поступил звонок. Звонивший сообщил, что якобы с ее счета были похищены деньги. Для сохранения накоплений нужно будет следовать указаниям полицейского, который свяжется с ней. Позже ей по видеосвязи позвонил лжесотрудник полиции, который сообщил, что неизвестные лица также покушаются на ее квартиру.
Следуя инструкциям по телефону, женщина продала свою квартиру, а вырученные от сделки деньги передала курьеру.
Пенсионерка рассказала, что у нее были наличные на сумму 300 000 рублей и 500 долларов США, которые она также перевела на счет аферистам.
Общая сумма причинённого материального ущерба составила порядка 7 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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