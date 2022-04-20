В Казани за аферу с БАДами на 10 млн задержаны мошенники из Ульяновска

В конце декабря прошлого года сотрудники полиции задержали мошенников в Казани, которые под предлогом продажи БАДов похитили у жителей нескольких регионов страны более 10 миллионов рублей. Об этом во время прямого эфира, посвященного защите от мошенников, рассказал начальник отдела по раскрытию мошенничеств управления уголовного розыска МВД по РТ Ленар Гараев.

Задержанными оказались четверо жителей Ульяновска. Они приехали в Казань, сняли в аренду дом, откуда и осуществляли мошеннические действия. По данному факту возбуждено девять уголовных дел. Организаторы преступной деятельности были задержаны в Краснодарском крае, сейчас они арестованы.