В Челнах задержали парня, который поджег полицейский автомобиль

В Набережных Челнах задержали 21-летнего парня, который поджег полицейский автомобиль Fiat Ducato.



Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, по камерам видеонаблюдения установили, что молодой человек подходит к автомобилю и после некоторых его действий из-под капота появляется дым. Все это он снимал на видео.



После поджога парень убежал. По данным МВД по РТ, до истории с поджогом авто он пострадал от действий мошенников.