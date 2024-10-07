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В Челнах задержали парня, который поджег полицейский автомобиль
В Набережных Челнах задержали 21-летнего парня, который поджег полицейский автомобиль Fiat Ducato.
Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, по камерам видеонаблюдения установили, что молодой человек подходит к автомобилю и после некоторых его действий из-под капота появляется дым. Все это он снимал на видео.
После поджога парень убежал. По данным МВД по РТ, до истории с поджогом авто он пострадал от действий мошенников.
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