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Происшествия 7 октября 2024 13:45

В Челнах задержали парня, который поджег полицейский автомобиль

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В Набережных Челнах задержали 21-летнего парня, который поджег полицейский автомобиль Fiat Ducato.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, по камерам видеонаблюдения установили, что молодой человек подходит к автомобилю и после некоторых его действий из-под капота появляется дым. Все это он снимал на видео.

После поджога парень убежал. По данным МВД по РТ, до истории с поджогом авто он пострадал от действий мошенников.

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