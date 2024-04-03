«А главари их на Украине и в Польше»: дело банды телефонных мошенников дошло до суда

В Казани перед судом предстали 16 участников преступной группировки, которые работали на телефонных мошенников

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Представлялись сотрудниками банков, ФСБ, предлагали перевести деньги на безопасный счет»

В Московском суде стартовал процесс по уголовному делу о мошенничестве – на скамье подсудимых 16 человек. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере и участие в преступном сообществе. Девятерых из них обвиняют в незаконном обороте банковских карт. Большинство подсудимых – молодые люди до тридцати лет, в суд их пришли поддержать родители, бабушки, дедушки и спутницы жизни. Некоторые плакали.

Около трех недель у суда ушло на то, чтобы организовать доставку всех подсудимых из СИЗО. В итоге 15 мужчин были в зале, а единственную девушку к заседанию подключили по ВКС. Ее судят за кражу в другом городе республики.

Зачитывая обвинение, помощник прокурора Ново-Савиновского района Казани Маргарита Сергеева объяснила, что преступное сообщество делилось на три ячейки: первая – верхушка, организаторы и «звонари» из Польши и Украины, вторая – омская ячейка под предводительством подсудимого Максима Тарасова, третья – казанская, под руководством некоего Ефимова. Как сообщил «Татар-информу» собственный источник, сейчас Ефимов находится в Таиланде и сотрудники правоохранительных органов работают над запуском процесса его экстрадиции на родину для суда.

По версии следствия, группировка телефонных мошенников действовала по всей России. Их жертвами чаще всего становились беззащитные люди преклонного возраста. Работала банда по известной схеме – представлялись сотрудниками банков, ФСБ, правоохранительных органов и предлагали перевести деньги на безопасный счет.

Группировка телефонных мошенников действовала по всей России. Их жертвами чаще всего становились беззащитные люди преклонного возраста Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Звонки пенсионерам поступали из-за границы. «Безопасными счетами», на которые предлагалось перевести деньги, были счета карт, их добывали эти шестнадцать человек, которые оказались на скамье подсудимых.

Следствие говорит о девяти пострадавших по этому делу и сумме ущерба в почти 10 миллионов рублей, но это только предоставленные обвинением эпизоды. На самом деле пострадавших может быть гораздо больше. По версии следствия, они получали деньги от пенсионеров из Омска, Тюмени, Татарстана, Кировской области, Хабаровска, Амурской области, Москвы и Московской области.

Дело рассматривается в Татарстане, поскольку двенадцать из обвиняемых – уроженцы республики, еще четверо – из Омской области. Все участники группировки, считает следствие, дружили между собой и общались в мессенджерах, некоторые из них встречались и в реальной жизни. Теперь каждому из них грозит как минимум от пяти до десяти лет лишения свободы.

Звонки поступали из-за границы, деньги переводились на подставные карты

Как удалось узнать «Татар-информу», следствие полагает, что главари банды находятся на территории Украины и Польши. На работу молодых людей из неблагополучных слоев населения они набирали через Телеграм. К слову, самому младшему из подсудимых двадцать лет, самому взрослому – около сорока.

Около трех недель у суда ушло на то, чтобы организовать доставку всех подсудимых из СИЗО Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В поисках легких денег молодые люди, по версии следствия, стали дропперами. Это те, кто просит друзей и приятелей оформить банковские карты и передать их им за деньги. Обычно владельцам карт за это платили от двух до пяти тысяч рублей. Банковские карты покупали и у маргиналов. Потом их все использовали в качестве тех самых «безопасных счетов», куда телефонные мошенники обычно просят перевести деньги.

Чтобы схема работала безотказно, дропперы стараются покупать банковские карты у друзей и знакомых. В случае если переводы со счета на счет приостановят работники банка, сославшись на их подозрительность, то владельца попросят пройти в банк и подтвердить перевод. Процент от задержавшейся на счету владельца карты суммы мошенники переводили дропперам. Это была их плата за участие в криминальной схеме.

Когда в лапы «звонарей» из Польши и Украины попадались доверчивые россияне, которые отсылали им деньги на «безопасный счет», сумму начинали переводить на разные купленные карты. Потом деньги обналичивали, клали на другую карту и переводили за границу. Чаще всего, как считает следствие, именно на Украину. Личности звонивших пока не установлены.