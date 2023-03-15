Немецкая E.ON допустила консервацию «Северных потоков»

Германская компания E.ON, несмотря на полное списание своей доли в операторе «Северного потока» — Nord Stream AG, не исключает возможности герметизации и консервации взорванных участков газопроводов и не собирается полностью покидать проект.

«Мы продолжаем пользоваться своими правами в качестве миноритарного акционера управляющей компании „Северного потока — 1“. Мы по-прежнему не видим смысла просто предоставлять поле [действий] „Газпрому“ на данном этапе» , — приводит слова финдиректора E.ON Марка Шпикера РИА Новости.

Он добавил, что компания изучает варианты консервации газопроводов. Вопрос же о том, будут ли поврежденные участки трубопровода восстанавливаться, Шпикер назвал «спекулятивным».

Ранее стало известно о том, что немецкая E.ON полностью списала долю в 15,5% (1,2 млрд евро) в операторе газопровода «Северный поток» — Nord Stream AG. Об этом компания сообщила в своем годовом отчете.

В конце сентября 2022 года Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших на трех нитках российских газопроводов. Генпрокуратура РФ объявила инцидент актом международного терроризма, а Президент Владимир Путин назвал повреждение магистралей беспрецедентной диверсией.

Позже в западных СМИ начала появляться информация о том, что за выводом из строя «Северных потоков» якобы стоит проукраинская группировка, чьи планы вряд ли были известны руководству Украины. Президент России назвал эту версию «чушью».